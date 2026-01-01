41-годишен мъж е настанен за наблюдение в болница след сбиване в Стара Загора. Инцидентът е станал вечерта на 1 септември пред блок в кв. „Три чучура“.

Сигналът за сбиването е подаден около 22:25 часа във Второ районно управление в града. На място полицейският екип е установил пострадалия, който разказал, че познат мъж му е нанесъл удари, след което е избягал.

39-годишен мъж е приет в болница след побой в Стара Загора

Пострадалият е бил прегледан амбулаторно в Центъра за спешна медицинска помощ, след което е настанен за наблюдение в болница.

По данни на полицията няма опасност за живота му.

Пребиха мъж на улица в Стара Загора

След незабавни оперативно-издирвателни действия служителите на МВР са установили предполагаемия извършител – също 41-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно.