39-годишен мъж е приет в болница след побой в Стара Загора, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 10 ноември 2025 г., около 19:00 ч., в Първо РУ – Стара Загора е постъпил сигнал от болнично заведение за мъж, настанен с множество наранявания, без опасност за живота.

Пребиха мъж на улица в Стара Загора

Проведените полицейски действия установяват, че пострадалият е 39-годишен мъж. По първоначална информация той е бил нападнат и бит от неизвестни към момента лица на същия ден, около 15:00 ч., на улица в Стара Загора.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.