Учени в Австралия разработиха нов инструмент, който може да помогне за разкриването на загадъчните механизми в човешкия геном и да открие нови мишени за по-прецизно лечение на рака. Изследователите са идентифицирали стотици хиляди потенциални молекули, свързани с различни видове тумори.

Пробивът е в областта на медицината, базирана на РНК, и се фокусира върху т. нар. дълги некодиращи РНК (lncRNA) – молекули, които дълго време са оставали слабо проучени.

От „боклучава ДНК“ до ключ към рака

Обширни части от човешкия геном в миналото са били определяни като „боклучава ДНК“, тъй като не съдържат инструкции за производство на белтъци. Днес учените знаят, че некодиращата ДНК може да има важни регулаторни функции.

Именно сред тези области се намират lncRNA молекулите, които могат да участват в процеси, свързани с развитието и поведението на раковите клетки.

Екипът от австралийския Медицински изследователски институт QIMR Berghofer е използвал анализ на отделни клетки и пространствен анализ на тъкани, комбинирани с компютърно и математическо моделиране. Резултатите са публикувани в списание Nature Methods.

Почти 220 000 потенциални молекули

Изследователите са анализирали тъканни проби от 13 вида рак, сред които рак на гърдата, мозъка, дебелото черво и кожата.

Те са идентифицирали общо 219 442 потенциални lncRNA молекули. От тях 94 795 не са били документирани досега.

Част от новооткритите молекули са показали характеристики, които ги превръщат в потенциални кандидати за бъдещи изследвания на механизмите на рака.

Проследили молекулите в тумора

Учените са успели да картографират точното триизмерно местоположение на всяка от изследваните lncRNA молекули в раковите тъкани и клетки.

Те са проследили и взаимодействията им с други клетки, гени и молекули, както и местата в тумора, където протича съответната активност.

Това дава възможност на изследователите не само да установят кои молекули присъстват в даден тумор, но и да проучат каква потенциална роля могат да имат в развитието на заболяването.

Създадоха интерактивен атлас

Резултатите са обединени в публично достъпен интерактивен атлас, наречен SPanC-Lnc. Според изследователите това е най-изчерпателният ресурс от този вид.

Водещият автор на проучването Куан Нгуен от QIMR Berghofer посочва, че атласът и разработеният инструмент са предоставени на научната общност по света с цел да се ускори откриването на нови биомаркери и потенциални терапии срещу рака.

Предстоят функционални експерименти

Откритията обаче са само начална стъпка. Следващата задача пред учените е да проверят експериментално функциите на идентифицираните lncRNA молекули.

Чрез допълнителни функционални изследвания ще бъде възможно да се установи кои от тях са най-перспективни за разработването на нови диагностични методи и терапии.

Ако част от тези молекули се окажат ключови за развитието или поведението на определени тумори, те биха могли да се превърнат в основа за бъдещи по-прецизни подходи при диагностицирането и лечението на онкологични заболявания.