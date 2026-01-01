Посланикът на Русия в Букурещ ще бъде извикан в Министерството на външните работи в контекста на неуспешната атака с дронове на летището в Лайпциг през август, за която Германия обвини Русия, съобщи в мрежата Екс румънският външен министър Оана Цою, призовавайки за солидарност на европейско ниво, предаде Аджерпрес.

"Решихме да извикаме посланика на Русия в Букурещ в Министерството на външните работи", написа Цою.

Тя подчерта, че Румъния е солидарна с Германия и останалите европейски страни, които са се сблъсквали с "хибридни действия, намеси и безразсъдни и настойчиви провокации от страна на Русия", и допълни, че Румъния е част от тези страни.

"След установяването от страна на германските власти, че Русия е отговорна за атаката с дронове срещу летището Лайпциг/Хале, действаме силно и съвместно като страни членки на ЕС и съюзници в НАТО", посочи още временният министър.

ЕС и страни членки привикаха руски дипломати заради опита за атака с дрон в Лайпциг

Тя добави, че отговорът на подобни действия ще бъде солидарен и координиран на европейско ниво.

"Нашето послание е ясно - няма да толерираме хибридните действия на Русия и ще отговорим единно. Няма да има безнаказаност. Възпирането означава да бъдем подготвени и да имаме волята да накараме агресора да плати", подчерта Цою.

Вчера германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предадоха световните агенции. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции".

Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той.