Четирима души са пострадали при две отделни катастрофи в Старозагорско в сряда. И при двата инцидента автомобилите са самокатастрофирали, а пробите за алкохол на водачите са отрицателни.

Около 19:00 часа на 2 септември по път SZR 1082, в близост до разклона за с. Енина, е станала катастрофа.

По първоначални данни 18-годишен мъж е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в крайпътна нива.

Младият водач е прегледан в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора и е настанен в болница за наблюдение. Няма опасност за живота му.

19-годишен шофьор катастрофира в Стара Загора, има пострадал

Той е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. На място е пристигнал полицейски екип от Районното управление в Казанлък.

Трима пострадаха при друга катастрофа

По-рано същия ден, около 17:25 часа, е станал друг пътен инцидент по път I-6, на км 328+100, преди разклона за с. Дъбово, община Мъглиж.

По първоначална информация 55-годишен мъж е загубил контрол над автомобила „Тойота“. Колата се е ударила с предната си част в предпазна еластична метална ограда, след което се е преобърнала извън пътя.

Две коли се удариха на пътя между Стара Загора и Казанлък, има пострадали

При катастрофата са пострадали водачът, 55-годишна жена и 12-годишно момче, които са пътували в автомобила.

Тримата са настанени в болница в Стара Загора с различни наранявания, но без опасност за живота.

И при този инцидент водачът е тестван за алкохол, като резултатът е отрицателен.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.