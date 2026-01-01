Парламентът избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 20 март 2030 г. Той беше предложен от "Прогресивна България" на 12 август т.г. Кандидатурата му беше одобрена със 120 гласа "за", 56 гласа "против" и 11 гласа "въздържал се".

Подкрепиха го от „Прогресивна България“, а "против" и "въздържал се" гласуваха от ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Възраждане".

Малко след това Народното събрание избра Здравко Шушков за подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от парламентарната група на „Прогресивна България". „За“ кандидатурата на Шушков гласуваха 114 депутати, 54-ма бяха „против“, а двама се въздържаха.

Подкрепиха го 114 депутати от „Прогресивна България“, против бяха 25-ма от ГЕРБ – СДС,13 – от „Демократична България“, петима – от „Продължаваме промяната“ и 11 – от „Възраждане“. С „въздържал се“ гласуваха двама народни представители от „Демократична България“. ДПС не участваха в гласуването.

БТА

Кой е д-р Владимир Даскалов?

Д-р Владимир Васев Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 г. във Висшия медицински институт - Пловдив, пише в публикувания доклад с биографията на кандидата. През 2012 г. надгражда квалификацията си с втора магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински университет-София, а през 2005 г. защитава и втора специалност – по „Военно-полева хирургия".

Дългогодишният му клиничен и научен път е тясно свързан с Военномедицинска академия, където през 2011 г. поема ръководството на Операционен център. През 2013 г. защитава успешно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" в професионално направление „Медицина".

Специализирал е във Франция и в Австрия.

През 2021 г. д-р Даскалов е заместник-директор на столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски". В периода април - ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. През 2022 г. става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски". Последната му длъжност е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев", пише още в доклада,

Преди да бъде избран Даскалов за управител на НЗОК в пленарната зала имаше дебати.

БТА

Кой е Здравко Шушков?

Здравко Шушков е завършил Техническия университет в София със специалност „Автомобилна техника“ и придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ като машинен инженер през 1997 година.

През 2003 г. завършва и магистратура по „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий", пише в публикувания доклад с биографията на кандидата.

Професионалният му път е тясно свързан със застрахователния сектор, заемайки висши управленски позиции.

През 2002 г. Шушков заема длъжността началник на отдел „Ликвидация“ в Централното управление на ДЗИ, в периода 2003 – 2010 г. е управител на ДЗИ Главна агенция София, а в периода 2008 – 2012 г. заема длъжността заместник-изпълнителен директор на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „ДЗИ – Общо Застраховане“ АД, ДЗИ „Животозастраховане“ и ДЗИ „Здравно осигуряване“.

От 2014 г. Здравко Шушков е управител и представляващ застрахователен брокер на „Корпорекс България“ ЕООД. Същата година за кратко е началник отдел „Маркетинг и бизнес развитие“ към „Български пощи“ ЕАД.