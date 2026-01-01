Комисията по здравеопазването ще провери представените документи за допускане на предложените кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса до изслушване в Комисията в четвъртък.

Депутатите от комисията ще изслушат и допуснатите кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила.

Петко Стефановски като управител на Националната здравноосигурителна каса и Момчил Мавров като подуправител на НЗОК бяха освободени от парламента от длъжностите им.

Двама кандидати претендират за поста управител на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, докато за позицията на подуправител е издигната само една номинация.

Кой ще оглави НЗОК: Двама са кандидатите за управител

За ръководния пост в ключовата институция, която управлява милиардния публичен ресурс за здравеопазване, управляващата парламентарна група на „Прогресивна България“ издига кандидатурата на доц. д-р Владимир Даскалов, дългогодишен военен хирург и мениджър на водещи лечебни заведения. Опозиционната формация „Продължаваме промяната“ залага на бившия управител на касата Станимир Михайлов, който вече има управленски опит на същата длъжност. Единствената номинация за подуправител е на Здравко Шушков, също внесена от парламентарната група на „Прогресивна България“.

Националната здравноосигурителна каса е създадена през 1998 година с приемането на Закон за здравното осигуряване като основен инструмент за преход към осигурителен модел на финансиране на медицинските услуги, събиране на задължителни здравни вноски и договорно партньорство с лечебните заведения.

През годините дейността на публичния фонд често е обект на остри обществени и експертни критики, свързани най-вече с налагането на ограничителни лимити за болничната помощ, недостатъчния контрол срещу източването на средства, хроничния недостиг на финансиране и тежкото пациентско доплащане от джоба на гражданите. Очаква се депутатите да гласуват избора на ново ръководство след приключване на парламентарната ваканция.