Гърция може да погаси първите си спасителни заеми две години по-рано от планираното. Страната вероятно ще изплати задълженията по първия спасителен пакет на стойност 53 млрд. евро до 2029 г., благодарение на стабилните публични финанси и икономическия растеж, съобщиха два източника пред „Ройтерс“.

Дългът намалява значително

По време на финансовата криза между 2009 и 2018 г. Гърция беше изправена пред опасност да напусне еврозоната и в продължение на години имаше най-високото съотношение на държавния дълг към БВП във валутния съюз.

Сега ситуацията е значително различна. Съотношението на дълга към БВП е намаляло с повече от 60 процентни пункта и е достигнало 145,9% през миналата година. Очакванията са през тази година показателят да спадне до 136,8%, което би поставило Гърция под нивото на Италия.

Първият спасителен пакет

Миналата година Атина обяви план да изплати до 2031 г. двустранните заеми, предоставени от държавите от еврозоната през 2010 г. по механизма Greek Loan Facility.

Това беше първият от трите спасителни пакета за Гърция, чиято обща стойност възлиза на около 289 млрд. евро.

Първоначалният план предвиждаше страната да прави годишни вноски от по 5 млрд. евро, започвайки десет години преди падежа на заемите. По-рано тази година обаче Гърция извърши по-голямо предсрочно плащане от 6,9 млрд. евро. Така остатъкът по задължението беше намален до 19,5 млрд. евро.

„Напълно възможно е да изплатим изцяло първите спасителни заеми до 2030 г. или дори до 2029 г., вместо през 2031 г.“, заяви единият от източниците.

Втори представител също потвърди, че погасяването може да приключи през 2029 или 2030 г. При благоприятни условия Атина възнамерява да ускори темпа на предсрочните плащания през следващите години.

Силни публични финанси и икономически растеж

Възможността за по-бързо погасяване се дължи на по-силните от очакваното публични финанси и натрупаните парични резерви, които възлизат на около 32 млрд. евро.

За подобряването на финансовото състояние допринасят и икономическият растеж, както и мерките срещу укриването на данъци.

Гръцката икономика расте с около 2% годишно – темп, който надхвърля средния за еврозоната. Правителството очаква първичният бюджетен излишък през тази година да достигне приблизително 4% от БВП, което е почти два пъти над първоначално прогнозираното.

Атина планира нови плащания и заеми

През 2027 г. Гърция ще погаси предсрочно най-малко 5,1 млрд. евро. Властите се надяват страната да получи и по-висок кредитен рейтинг след парламентарните избори, насрочени за следващата година.

S&P, Fitch и DBRS Morningstar оценяват гръцкия държавен дълг с рейтинг BBB, докато Moody’s му присъжда Baa3.

Гърция вече се финансира при по-ниски разходи от Италия и Франция. През следващата година Атина планира да заеме между 7 и 8 млрд. евро чрез нови референтни емисии, включително десетгодишни облигации, както и чрез допълнителни продажби на вече издадени държавни ценни книжа.