67-годишна жена от сунгурларското село Везенково стана жертва на измама, съобщиха от полицията.

На 2 септември след съвместните действия на служители от Районно управление-Сунгурларе и Районно управление-Тунджа е установена група от трима души, измамили жената.

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Няколко дни по-рано под претекст „смяна на улуци на къщата“ я измамили да им заплати 1500 евро, след което си тръгнали.

Установено е, че извършителите на измамата са мъже от ямболското село Завой - на възраст от 39 до 55 години.

Те са се придвижвали с автомобил с бургаска регистрация. Направили са самопризнания и върнали парите.