Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф се очаква да пътува тази седмица за Норвегия за нов кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на трима запознати с плановете му.

Двама от тях посочиха, че се очаква украинският президент Володимир Зеленски да участва в срещите.

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър също ще вземе участие, но виртуално, заради заболяване.

Очаква се в дискусиите в Осло да се включат Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на групата Е4 - Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и представители на ЕС и НАТО.

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След това Уиткоф ще отпътува за Русия, за да се срещне с президента Владимир Путин, отбелязаха още запознатите с плановете му.

Разговорите в Москва ще бъдат съсредоточени върху темите, свързани с Украйна, както и с освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, който е в руски затвор от 2022 г.

Вчера Зеленски потвърди, че украински и американски преговарящи може да се срещнат в Норвегия в близките дни. Белият дом до момента не е отговорил на запитванията за коментар, отбеляза Ройтерс.

Очаква се срещите да бъдат проведени на фона на обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев.

Украйна обвини администрацията на САЩ, че е наредила ограничение на скоростта на военната сателитна система “Старшилд”, собственост на “СпейсЕкс”, намалила е споделянето на разузнавателна информация с Киев и бави доставките на ракети за ПВО системите “Пейтриът”, за които други страни са платили.

“Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляване на подкрепата за нас”, заяви Зеленски във видео, публикувано в платформата Телеграм.

Тръмп на свой ред обвини украинския си колега, че отказва да води мирни преговори с Русия и заяви, че е време “да бъде избран друг, който да преговаря”.

Зеленски непрекъснато заявява, че е готов за преговори, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че решенията, взети от САЩ във връзка с войната в Украйна, включително забавянето в доставките на оръжие и ограниченията върху споделянето на разузнавателна информация, са “трудни за обяснение”, предаде Ройтерс.

“Всичко се свежда до отказа на (руския президент Владимир) Путин да сложи край на тази война и до решения на американската страна, които са трудни за обяснение между приятели”, каза Зеленски по време на среща с делегация на Конгреса на САЩ.

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Украинският президент посочи, че Киев не е получил пълни обяснения за ограниченията, наложени върху употребата на системата “Старшилд”, необходима за организиране на някои удари с дронове и защита от руски атаки, особено от високоскоростни дронове с реактивен двигател.

В коментари, направени във видео в платформата Телеграм, Зеленски добави, че в три случая миналата седмица Украйна не е получила предварително предупреждение за атака, което обикновено се предоставя от нейните партньори.

“Ние също знаем, че за съжаление Пентагонът бави доставката на ракетите, за които наш партньор вече е платил чрез програмата ПЪРЛ”, посочи Зеленски.

Той заяви, че според информацията, с която разполага, една доставка на ракети очаква подписа на американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

“Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляването на подкрепата за нас”, каза украинският президент.

Зеленски също добави, че Украйна ще прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии за 30 дни, както поиска американският президент Доналд Тръмп, ако Вашингтон снабди Киев с ракети-прехващачи за антиракетните системи “Пейтриът”.