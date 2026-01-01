Кметът на Киев Виталий Кличко снощи отправи спешен апел за европейска солидарност с Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, предаде ДПА.

“Ние не искаме война в Европа никога повече. Мирът изисква нашата споделена отговорност. Свободата се нуждае от хора, които застават един до друг”, заяви 55-годишният Кличко във видео обръщение към церемония по награждаване в Берлин.

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Кметът на Киев каза, че първоначално е планирал да пътува до германската столица, за да получи лично присъдената му награда “Европейско бъдеще“, но ситуацията в украинската столица се е влошила толкова много, че се е наложило да остане в града.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия от над четири и половина години с подкрепа от Запада.

Бившият световен шампион по бокс каза, че денонощно е свидетел на това колко тежки са станали руските атаки, насочени срещу мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.

Кличко обвини руският президент Владимир Путин, че се стреми да бомбардира Украйна, за да принуди жителите да напуснат градовете си.

Путин иска да създаде “милиони бежанци в Европа” с надеждата, че Европа ще изостави Украйна и ще я принуди да капитулира, каза той. “Но това никога няма да се случи”, добави Кличко.

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Кметът на Киев постави въпрос защо мечтата на Украйна за европейско бъдеще трябва да дойде на толкова висока цена, добавяйки, че надеждата за споделено бъдеще в Европа дава на много украинци сили да не се предават.

Видео посланието му беше посрещнато с бурни аплодисменти и овации със ставане на крака.

Наградата “Европейско бъдеще“, връчвана под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл, отличава хора, които се застъпват за свободата, човешките права, солидарността и многообразието, като същевременно укрепват европейското единство.

Журито заяви, че усилията на Кличко са надхвърлили защитата на града и страната му, описвайки работата му като защита на правото на хората да живеят свободно и да определят собственото си бъдеще.