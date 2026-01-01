Италианската министър-председателка Джорджа Мелони днес свика извънредна среща на правителството, на която да се обсъдят мерки срещу белязаните от насилие размирици в Милано, предаде Ройтерс.

Кабинетът обмисля налагането на полицейски час и разчистване на издиганите от демонстрантите пътни блокади, казаха представители на правителството.

Правителството може още утре да издаде указ, с който да „реагира решително“ на безредиците и разграбването на магазини в редица градове, включително Милано, Торино и Болоня. До насилието се стигна, след като в продължение на няколко дни в Италия имаше мирни протести срещу високите разходи за живот.

БГНЕС

На площада пред Миланската катедрала демонстранти, предимно младежи, облечени в черно и с маски на лицата си, разбиваха витрини и разграбваха стоки от магазините.

Полицията задържа над 270 души, основно непълнолетни.

Най-малко 14 служители на реда бяха ранени.