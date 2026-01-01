Хартиената торбичка е подходяща за съхранение на брашно, стига да остане запечатана, но след отваряне могат да проникнат влага, чужди миризми и вредители. Следователно, брашното не трябва да се съхранява в оригиналната му опаковка, пише Lovedeco.ro.

Изданието напомня, че брашното се получава чрез смилане на зърнени култури, най-известният пример за които е пшеницата. Този процес на смилане произвежда фин прах, който след това се използва за приготвяне на хляб, торти, сладкиши, паста, сосове и много други ястия.

Има важни разлики между видовете брашно. Пълнозърнестото брашно запазва всички компоненти на пшеничното зърно, включително триците, докато бялото брашно се произвежда предимно от ендосперма – вътрешната част на зърното, богата на нишесте и протеини. Това разграничение е важно за съхранението, наред с други неща, понеже мазнините, съдържащи се в пълнозърнестото брашно, са податливи на окисляване и могат да гранясват по-бързо.

Брашното се продава в хартиени опаковки, които са изработени от пропусклив материал, позволяващ на влагата, останала след процеса на смилане, да се изпари. С други думи, хартията позволява циркулация на въздуха до степен, в която напълно непропускливата опаковка не позволява.

Брашното обаче не трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка след разопаковане. Публикацията подчертава, че проблемите могат да започнат почти веднага. Един от рисковете е нападението от вредители. В публикацията се обяснява, че брашното и другите продукти на зърнена основа са податливи на нападение от насекоми и отворена или повредена опаковка не е достатъчна бариера. Плътно затворените контейнери намаляват вероятността от навлизане на насекоми вътре.

Друг проблем е влагата, която може да се появи при съхранение на брашно в оригиналната му опаковка. Брашното може да абсорбира влага от въздуха в среда с висока влажност. Излагането на въздух може да доведе до появата на гранясал мирис и вкус на брашното с течение на времето.

Кой е най-добрият начин за съхранение на брашно?

Публикацията препоръчва съхранението на брашно в херметически затворен контейнер, изработен от стъкло или качествена хранителна пластмаса. Най-добре е контейнерът да се затваря с капак, който запечатва съдържанието максимално. Стъклото е практичен избор, защото е непоресто, не абсорбира миризми и ви позволява да видите колко брашно е останало с един поглед. Прозрачните контейнери обаче трябва да се съхраняват в шкаф или килер, защитени от светлина, тъй като светлината и топлината ускоряват развалянето. Хранителната пластмаса също може да бъде практично решение, защото е по-лека и по-устойчива на удар от стъклото.