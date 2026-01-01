Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова днес другите държави от Групата на седемте най-развити икономики (Г-7) "да се включат" и да помогнат за защитата на корабоплаването от ирански атаки в Ормузкия проток, но същевременно призна, че не е постигнал напредък по въпроса с външните министри от Г-7 на срещата в Париж, предаде Асошиейтед прес.

"Повдигнах въпроса. Не получих отговор", заяви Рубио, когато беше попитан как са реагирали външните министри на останалите страни от Г-7 на призива му.

Той подчерта, че САЩ ще продължат да защитават корабоплаването през стратегическия воден път, където корабите продължават да са изложени на риск от атаки с безпилотни летателни апарати.

"Всъщност насърчихме нашите партньори да се присъединят към нас в усилията за защита на световното корабоплаване", каза Рубио след двудневните преговори, посветени на Близкия изток, Украйна и други въпроси.

Съюзниците на САЩ, включително Франция, заявиха, че военните действия трябва да бъдат прекратени, преди да могат да бъдат предоставени миночистачи и друга помощ за защита на танкерите и останалите плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток.

Рубио описа ситуацията като "нещо като "Параграф 22"".

"Част от предизвикателството, пред което сме изправени, е, че има държави, които казват: "Е, ние сме готови да предоставим войски, които да помогнат за защитата на корабоплаването, стига да няма риск от конфликт", заяви американският държавен секретар.

"Смятаме, че защитата на морското корабоплаване е в интерес на целия свят, тъй като САЩ не получават петрол оттам", подчерта той, като добави, че "тези държави трябва да поемат по-голяма отговорност и мисля, че някои от тях обмислят това".

Докато в Обединените арабски емирства се провеждат тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ, министрите на външните работи на страните от Г-7 се срещнаха с украинския външен министър Андрий Сибига във Франция.

Сибига започна деня си в Париж с разговор с Рубио, преди да се отправи към френското външно министерство за по-широката среща с колегите си от страните от Г-7.

Държавният департамент на САЩ заяви впоследствие в кратко изявление, че двамата са "обсъдили преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, енергийната устойчивост и сътрудничеството в областта на отбраната".

По-мащабната среща беше посветена на помощта в областта на отбраната и сигурността на Украйна, която администрацията на американския президент Доналд Тръмп е намали, предизвиквайки безпокойство не само в Киев, но и във всички европейски столици, като най-големите от тях - Париж, Берлин, Рим и Лондон - са част от Г-7, отбелязва АП.