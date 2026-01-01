Приети са изменения и допълнения на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. Промените се отнасят до реда за определяне и обявяване на зоните във въздушното пространство, в които се ограничава въздухоплаването за нуждите на Българската армия. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

При провеждането на военни учения, зоните във въздушното пространство, в които се забранява или ограничава въздухоплаването, ще се определят от Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП), който е национален орган на стратегическо ниво за управление и използване на въздушното пространство и прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство. Временно забранените за въздухоплаване зони ще се обявяват по план, изготвен от Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България.

Измененията и допълненията на постановлението на МС са в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за гражданското въздухоплаване.