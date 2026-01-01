България предприема нови стъпки за модернизацията на въоръжените си сили чрез европейския финансов инструмент SAFE. Министерският съвет одобри споразумения и меморандуми с Франция, Италия и Испания за съвместно придобиване на артилерийски боеприпаси, военни транспортни средства и системи за противодействие на дронове.

С Франция България ще подготви рамково споразумение за съвместно придобиване на 155-милиметрови боеприпаси за самоходните гаубици CAESAR. То е следваща стъпка в реализацията на проекта за развитие на артилерийските способности на Българската армия. През 2025 г. двете държави подписаха рамково споразумение за придобиването на самите гаубици. Предстои Народното събрание да одобри проекта за инвестиционен разход, след което ще бъдат подписани индивидуалните поръчки с конкретните финансови параметри и срокове.

С Италия правителството одобри споразумение за придобиване на до 1040 военни транспортни средства на обща стойност до 410 млн. евро. Проектът предвижда доставките да се осъществят на два етапа.

Първият етап обхваща периода от 2027 до 2030 г. и включва придобиването на до 700 превозни средства, както и обучение, техническо обслужване и резервни части. За него са предвидени до 290 млн. евро чрез механизма SAFE. Вторият етап трябва да приключи до края на 2032 г. и предвижда придобиването на останалите до пълния брой от 1040 машини. За него ще са необходими до 120 млн. евро.

Проектът цели да подобри транспортното осигуряване и оперативната готовност на армията. Предвидени са и възможности за индустриално сътрудничество, включително асемблиране на част от техниката в България с участието на българската индустрия.

С Испания България ще си сътрудничи за придобиването на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. Одобреният меморандум предвижда съвместна покупка на до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип. Испания е водещата държава по проекта.

Следващите стъпки са Народното събрание да одобри съответния проект за инвестиционен разход и България да се присъедини към договора на Испания за придобиване на системите.

И трите проекта са част от усилията за развитие на отбранителните способности на България чрез съвместни европейски поръчки по SAFE. Одобрените от правителството документи поставят началото на следващите етапи, но придобиванията ще изискват допълнителни решения и сключване на конкретни договори.