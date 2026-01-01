Българската гордост Никола Цолов подкара за втори път болида на Рейсинг Булс. "Българският лъв" проведе тест на емблематичната писта „Хунгароринг“ в Унгария. Той кара VCARB 02 - миналогодишния болид на Рейсинг Булс, предаде Gong.bg.
Оказа се, че подобен тип подготовки са от огромно значение за всеки млад пилот, който скоро ще направи прехода от Формула 2 към Формула 1.
По-рано тази година - през август, Никола отново бе в този болид, когато направи тестове на "Имола", за да получи необходимия за участие във Формула 1 лиценз.
Nikola Tsolov is back behind the wheel of a Formula 1 car! 💙🇧🇬
The Bulgarian is testing with Racing Bulls at the Hungaroring as he continues his preparations for a potential F1 future. https://t.co/Y1CkkBppNr— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 11, 2026