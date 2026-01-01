Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, който предвижда промени в правилата за движение на военните линейки и превоза на хора с автомобили на въоръжените сили.

С предложените от министъра на отбраната изменения санитарните автомобили от състава на българските и съюзническите въоръжени сили ще могат да използват специален режим на движение, когато транспортират военнослужещи или цивилни служители за оказване на спешна медицинска помощ.

Военните линейки се използват ежедневно при медицинското осигуряване на полеви занятия, стрелби, учения, тренировки, парашутни скокове, съпровождане на чуждестранни делегации и други дейности. Досега обаче нормативната уредба не им позволяваше да се движат със специален режим.

Законопроектът предвижда и промени в изискванията към водачите, които превозват хора с товарни автомобили на въоръжените сили. Това ще може да се извършва и от шофьори с категория „С“.

Предлага се също управлението на превозни средства с повече от 8+1 места, с изключение на автобусите, използвани за този вид превоз, да не изисква категории „D“ или „D1“, както е предвидено в действащото законодателство.