Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че нито един от сигналите за бомби, засегнали хиляди училища в страната, към момента не дава основание да се говори за реална заплаха, предаде АНСА. Сигналите са били подадени до около 6300 училища в цялата страна.

„Днес хиляди италиански училища получиха съобщение, в което се твърди, че има поставена бомба“, заяви Джорджа Мелони във видеообръщение.

„В много учебни заведения учениците бяха евакуирани, а силите на реда провериха всяка стая. Искам веднага да ви кажа най-важното: нищо не беше открито в нито едно училище“, подчерта тя.

„Към този момент няма никакви данни, които да сочат наличието на реална опасност“, добави министър-председателят след среща в Рим с компетентните министри, както и с ръководителите на разузнавателните служби и структурите за киберсигурност.

Джорджа Мелони изрази мнение, че тези съобщения имат за основна цел „да всяват страх“, да предизвикват „подозрения“ и да пораждат „хаос“. Тя подчерта, че подобни сигнали са били получени и във Великобритания и Ирландия.

Италианските разследващи работят съвместно с колегите си от други европейски държави, за да установят авторите на съобщенията, добави тя, без да спекулира за техния произход.

Мелони припомни и за неотдавнашните фалшиви сигнали за бомби, които доведоха до отклоняването на десетки полети в Европа, без да бъде открито каквото и да било взривно устройство.

„Няма да позволим анонимен имейл да определя училищния график на нашите деца“, увери Мелони, като същевременно обеща, че „всеки нов сигнал ще продължи да бъде проверяван“.

Според италианските медии заплахата за бомба се е съдържала в мейл, разпратен до училищата и подписан с „Михаил Андропов, ръководител на Вилаета Мизогинистан“.

Още миналия месец стотици училища в Северна Ирландия, Шотландия, Унгария и Сърбия бяха обект на фалшиви сигнали за бомби.

Тези атаки предизвикват все по-голямо безпокойство в Европа заради възможността от ескалация на хибридната война.