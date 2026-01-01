Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (ЗБАБХ). Със законопроекта се предвижда преобразуване на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) към министъра на земеделието и храните чрез вливане в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

БАБХ става правоприемник на всички активи, пасиви, архиви, права и задължения на ИАЛВ, което е част от последователната политика на правителството за оптимизиране на структурите на държавната администрация и повишаване на ефективността на публичните политики.

С проекта се предвижда специализираните изпитвателни лаборатории за вино в София и Пловдив да преминат към специализирана структура по лозата и виното към БАБХ, а имуществото и архивите на териториалните звена на ИАЛВ във Варна, Монтана, Плевен, Русе, Бургас, Пловдив, Сливен и Хасково - към съответните областни дирекции по безопасност на храните. Водените от ИАЛВ регистри, включително Информационната система „Лозарски регистър“, се предоставят на БАБХ, като се регламентира автоматизиран обмен на данни с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Законопроектът гарантира пълна непрекъснатост на дейността и правна сигурност за стопанските субекти в лозаро-винарския бранш. Всички започнали съдебни, изпълнителни, административни и административнонаказателни производства ще бъдат довършени от БАБХ, а издадените до момента административни актове, удостоверения и утвърдени образци на документи запазват валидността си за срока, за който; са издадени. Служебните и трудовите правоотношения на служителите се уреждат съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Предвидено е законът да влезе в сила от 1 януари 2027 г.