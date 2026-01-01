Няма вечен учебник, няма вечни истини, тъй като светът се развива, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание в отговор на въпрос от Павел Попов от „Демократична България“ по повод идеята за създаване на един учебник по част от общообразователните предмети - български език и литература, история и география. Тя беше обявена на 15 септември от министър-председателя Румен Радев, отбеляза Попов и попита също дали е проучен международният опит.

Павел Попов каза, че такава практика има в Русия и тя е започнала през 2023 г. и към 2028 г. предстои да обхване всички учебни програми. Такава практика има в Китайската народна република, подобна практика имаше в Унгария - единствената страна в Европейския съюз, която се опита да въведе един учебник и от юли 2026 г. върви в обратна посока. Подобна практика е имало във Виетнам, който е държава с еднопартийно управление, но върви в обратна посока и се допуска плурализъм в учебниците, заяви народният представител.

Дебатът и окончателните решения предстоят, на дневен ред не е създаването на нов учебник, това идва с новите програми, концепции и тогава - създаването на учебниците. Дотогава - както се срещнах с водещи издателства, така ще се срещна и с други издателства, ще се срещна с академичната общност, с учителите, за да намерим най-доброто решение, обясни министър Георги Вълчев.

„Но съм изследвал корупционния риск и ако видите бюджета за следващата година, седемдесет и няколко милиона евро да се разпределят без ясни критерии и без ясни правила, за мен се създава много по-голям корупционен риск, отколкото една ясна процедура. Тя да даде възможност да се състезават творчески колективи, да се избере най-добрият учебник измежду тях.

Предстои да бъдат уточнени механизмите как да става изборът, защото през изминалото време четох, че ще се превърнем в Министерство на истината, че искаме да тотализираме страната. Това е далече от идеята, която касае единият учебник.

Няма вечен учебник, няма вечни истини, тъй като светът се развива. Периодично ще бъдат обявявани подобни конкурси на същия принцип, за да може да се актуализира и съдържанието. Излизат нови извори, ако вземете сферата на историята, нови теории, нови интерпретации и през определен период от време, който би трябвало да бъде достатъчно дълъг, могат да се създават нови учебници. И ако те са по-добри от старите, ще бъдат въвеждани. Но сегашната система, действително, според мен, никак не е добра, особено като се има предвид огромният финансов ресурс, който заделя държавата. Мога да ви уверя, че всичките тези дискусии ще ги проведем, за да намерим най-точното решение“, заяви образователният министър.