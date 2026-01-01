Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“. С него общата щатна численост се намалява с 35 щатни бройки. Оптимизирането ще се осъществи чрез съкращаване на свободни и трайно незаети бройки, както и чрез преструктуриране на административни звена, което няма да наруши ефективното изпълнение на законоустановените функции на Агенцията.

Новата структура отговаря на предизвикателства пред митническата администрация - огромния ръст на онлайн търговията, мащабната законодателна реформа за трансформиране на митническата система, тенденцията към постоянно увеличаване на обема на международната търговия и транзитния трафик на превозни средства и товари през страната в условията на членство в Шенгенското пространство.

С промените се оптимизират функциите на дирекциите в Централното митническо управление и се преструктурират митнически учреждения. Функциите по противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори ще бъдат централизирани.

Закриват се дирекциите „Административно обслужване и комуникации“ и „Последващ контрол“, като функциите им ще бъдат преразпределени към други звена в Централно митническо управление.

Предвижда се представителство на митническата администрация в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), което ще позволи да се развие и засили оперативното сътрудничество и обмена на оперативна информация с партньорски служби както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни.

Оптимизирането на административния капацитет на централно и териториално ниво ще осигури повишаване на приходите, ефективен вътрешен контрол, целесъобразна селекция на икономически оператори и данъчнозадължени лица, като се спазват принципите на прозрачност, справедливост и отговорност.

С цел да се постигне по-ефективно съотношение между административния ресурс и реално изпълняваните функции се съкращават и 119 щатни бройки в Националната агенция за приходите, като това става с промяна на ПМС № 215/1999 г., в което е описана общата численост на персонала в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.