Над 14 млн. евро за детски градини, училища, спортни площадки и общежития, над 4 млн. евро за бонуси на директори и още 1,3 млн. евро за стипендии в училищата с най-добри матури. Това одобри днес Министерският съвет.

Детски градини, физкултурни салони и общежития

Над 7,2 млн. евро отиват за строителство, пристрояване и ремонт на ясли, детски градини и училища. Парите са главно по Програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища за 2024–2027 г.

Още над 4 млн. евро ще бъдат дадени за изграждане и ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища.

Близо 2,7 млн. евро получават държавните университети за ремонт на студентски общежития.

Бонуси за 3768 директори

3768 директори на общински детски градини, училища и други образователни институции ще получат допълнително възнаграждение за добри резултати през учебната 2025/2026 г. За целта са отпуснати 4 040 963 евро.

Сред тях са 1938 директори на училища, 1692 на детски градини, 99 на центрове за подкрепа за личностно развитие, 23 на ученически общежития, 8 на центрове за специална образователна подкрепа и 8 на астрономически обсерватории. Бонусите се дават всяка година, след като работата на директорите бъде оценена от комисии в регионалните управления на образованието и общините.

Стипендии в училищата с най-добри матури

1 323 960 евро ще получат за стипендии 81 общински училища, чиито ученици са се представили най-добре на матурите по български език и литература и по математика. Училищата се избират по резултатите им за пет поредни години. Сумата варира от 15 до 45 евро на ученик, според групата, в която попада училището. Парите са допълнителни към стипендиите за успех.

Подкрепа за 2432 деца с изявени дарби

Правителството прие и програмата за подкрепа на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за 2026 г. За нея са предвидени 1 022 600 евро. Подкрепа ще получат 2432 деца, постигнали високи резултати на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по изкуства, наука и спорт.

Децата могат да получат еднократна помощ до 99,70 евро или стипендия от 69,02 евро месечно за 12 месеца. Еднократната помощ е за курсове по изкуства, наука и спорт, за пленери, лагери и участие в конкурси, олимпиади и състезания.

Право на подкрепа имат децата, класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси и олимпиади по изкуства и наука, както и носителите на златни, сребърни и бронзови медали от международни прояви. В спорта подкрепата е за класираните на първите три места на олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства, както и за победителите на държавни индивидуални първенства и ученически игри.

От всички 2432 деца 70 ще получат еднократна помощ, а 1144 – стипендии по програмата за 2026 г. За още 1218 деца се осигуряват пари за стипендии и помощи по програмата за 2025 г.

Държавата подкрепя децата с изявени дарби с такава програма от 2005 г.

Правителството одобри и допълнителни разходи на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за изграждане на национален Европейски портфейл за цифрова самоличност. Това е приложение, в което хората ще могат да съхраняват документите си в електронен вид, по изискване на европейския регламент.

Министрите одобриха и участието на България в неформалното заседание на министрите на образованието от ЕС в Дъблин. Там са обсъдени резултатите от изследването PISA 2025, нуждата от по-добри умения на учениците, подкрепата за учителите и отговорното използване на изкуствения интелект в училище. От българска страна участва заместник-министърът на образованието акад. Николай Витанов.