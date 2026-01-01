Гранични полицаи от Елхово задържаха девет души, сред които петима мароканци, превозвани незаконно, и четирима сирийци, заподозрени, че са ги прекарали през границата.

Вчера полицаите се опитали да спрат два автомобила в района на село Гранитово, заподозрени за трафик на мигранти. Шофьорите не спрели на звуковия и светлинния сигнал. Малко по-късно двата наряда ги настигнали и задържали близо до разклона за село Бояново.

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В едната кола били петимата мароканци - трима на задната седалка и двама в багажника. Шофьорът е 21-годишен сириец с хуманитарен статут в България. Другата кола е вървяла пред първата, за да проверява пътя. В нея имало още двама сирийци, също с хуманитарен статут.

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По-късно край село Мелница граничните полицаи задържали и 20-годишен сириец без документи. Според тях той е превел мароканците през границата и ги е предал на шофьорите, които е трябвало да ги откарат към вътрешността на страната.

Всичките девет са задържани в Граничното полицейско управление в Елхово. Работата по случая продължава.