Група за трафик на незаконни мигранти е неутрализирана при специализирана полицейска операция, проведена на 14 и 15 април от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и РДГП – Драгоман, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Граничните полицаи са задържали 11 незаконни мигранти в момент на качване в тир с турска регистрация. Арестувани са още 25-годишен криминално проявен сириец – участник в престъпната група, както и двама турски граждани на 45 и 55 години – водачи на товарния автомобил. Незаконните мигранти са от Ирак, Мароко и Турция. На адреси в София са задържани още двама сирийци – участници в организираната престъпна група, на 28 години (криминално проявен) и на 19 години.

По образуваното досъдебно производство под наблюдението на Софийската градска прокуратура е установено, че престъпната група е действала от ноември 2025 г. Нелегалните мигранти са били превозвани с товарни автомобили от българо-турската до българо-румънската граница.

Прокуратурата е повдигнала обвинения на четирима сирийци. Лидерът на организираната престъпна група – 30-годишен сириец – е обвинен задочно, тъй като се издирва с европейска заповед за арест по друго досъдебно производство за идентично престъпление. Обвинения са повдигнати и на двамата турски граждани.

Припомняме, че през февруари по линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 425 специализирани операции. Задържаните за незаконно превеждане през границата и за подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната са 89 души. Девет са новообразуваните досъдебни производства за нелегална миграция. Данните са на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР.