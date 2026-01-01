Сръбската полиция арестува гражданин на Босна и Херцеговина на граничния пункт "Градина" с България, чийто камион е съдържал 233 парфюма, 35 дамски чанти, 10 зимни якета, 12 спрея за тяло и 200 хапчета "Камагра" без документи, съобщиха днес граничните власти, цитирани от регионалната телевизия Ен1.

В изявлението се казва, че всичко това е било намерено при влизане в Сърбия и че стойността на стоките е около един милион динара (8500 евро).

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От полицията добавят, че 43-годишният задържан е заподозрян в извършване на престъплението незаконна търговия.

Той е отведен в Главната прокуратура в Пирот.