Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, предвиждащ поетапно увеличаване на прага за регистрация по ДДС през следващите три години, одобри Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание с 13 гласа „за“, 6 гласа „въздържал се“ и нито един глас „против“.

Промените предвиждат прагът за регистрация на фирмите по ДДС да бъде повишен до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се повишава над 75 хил. евро

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, която представи законопроекта, заяви, че намеренията на правителството са били прагът да се вдигне до 75 000 евро още догодина, но Европейската комисия е препоръчала да не се прави с оглед процедурата по прекомерен дефицит, в която се намира България. В резултат на това управляващите са подходили с предложение за поетапно увеличение на прага за регистрация на ДДС, посочи Петкова.

Законопроектът предвижда и промени, свързани с въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 г.

Въвежда се още задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност преди първата доставка за данъчно задължените лица, извършващи продажби на нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ).

Василев: Вдигането на данъчните оценки не трябва да удря по джоба на хората, такса „смет“ да се разкачи от тях

Комисията отхвърли и четири предложения за изменение и допълнение на Закона за ДДС, внесени от „Демократична България“. Предложението на ДБ бе прагът за регистрация по ДДС да се повиши на 85 000 евро. „Възраждане“ също предложиха ръст до това ниво, както и още две мерки, насочени към намаляване на ценовия натиск у нас чрез по-ниско ДДС върху горивата до 9 на сто и освобождаването на храните от малката потребителска кошница от ДДС.

В рамките на дебата Асен Василев припомни, че в началото на 2025 година „Продължаваме промяната“ бяха въвели максимален праг за регистрация по ДДС от 85 000 евро, подчертавайки, че Европейската комисия не е имала никакви възражения. Василев определи като смислени предложените мерки за подобряване на събираемостта и електронното фактуриране.

Людмила Петкова изрази становището на Министерството на финансите, че прагът от 85 000 евро е твърде висок за България. Тя даде пример, че този праг се прилага само от Италия и Франция, като във Франция той важи единствено за облагаемите доставки на стоки, докато за услуги прагът за регистрация по ДДС е 37 000 евро.

Парламентът започна с промени в закона за отпадъците, обсъжда и прага за ДДС

Константин Проданов от „Прогресивна България“ заяви, че е разочарован, че първоначалната заявка от 75 000 е трябвало да се върне на 60 000 евро по препоръка от Европейската комисия. Той посочи, че доколкото зависи от бюджетната комисия, ще се води политика за по-бързо повишаване на прага за регистрация по ДДС.

Относно предложенията за намаляване на ДДС за горива, той заяви, че подобни мерки не би следвало да се прилагат чрез промени в данъчните закони. Относно предложението за намаляване на ДДС при храните от малката кошница, според него няма доказателства, че тази мярка ще се прехвърли към крайните потребители под формата на по-ниски цени. Проданов посочи, че управляващите предпочитат подобни социални мерки да се реализират по по-таргетиран начин, като даде пример с т.нар. „инфлационен чек“, предоставен на уязвимите групи у нас.