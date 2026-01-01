Петнайсет пострадали от масовата катастрофа на магистрала „Тракия“ са били приети в шоковата зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Един от тях е починал, а осем остават в болницата. Това съобщи д-р Валентин Вълчев, заместник-директор по медицинските дейности на болницата.

Трима от пострадалите са отказали лечение, а други трима са транспортирани в болници в Бургас и Сливен. Състоянието на хоспитализираните е стабилно.

„Нека утре да говорим за повече конкретика. Много е рано още“, каза лекарят.

„Имаме рутина, опит и организация“

По думите му заради местоположението си болницата, която е на пътя от магистралата към КПП Лесово, всяка година се сблъсква с подобни изпитания. „Ако ме познавате, знаете, аз 30 години работя в спешно отделение. Ние имаме рутина, опит и организация“, каза той.

Попитан дали помни инцидент с толкова много пострадали наведнъж, лекарят припомни катастрофата, когато автобус по линията София - Слънчев бряг се обърна вечерта. Тогава всички 22 пострадали бяха докарани в Ямбол. „Но се справихме, защото работим екипно“, каза той.

Така е било и днес. Още сутринта, когато е получен сигналът, екипите на реанимация, ортопедия и хирургия са били в шоковата зала. „Всички работихме като екип. Така трябва да се работи“, заяви лекарят и благодари на колегите си.

Верижната катастрофа стана малко след 7 часа сутринта в гъста мъгла между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Ударили са се 86 превозни средства, 63 в посока Бургас и 23 в посока София. По последни данни загиналите са 11. Те са разпределени в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.