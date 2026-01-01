Съветът за електронни медии (СЕМ) призова медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ и да спазват принципите на Етичния кодекс на българските медии. Това се посочва в позиция на регулатора.

От СЕМ изразяват своите съболезнования към близките на жертвите и съчувствия към пострадалите на АМ „Тракия“ и техните семейства. Съветът призовава медиите да уважават паметта на загиналите и да щадят емоционалната уязвимост на пострадалите и семействата им.

Към електронните медии, които предават на живо от мястото на трагедията, регулаторът отправя призив да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир, като отчитат силния емоционален ефект на събитието върху аудиторията.

„Професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия при формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата“, напомнят от СЕМ.

Съветът вече извършва извънредно наблюдение върху медийния отзвук на трагедията, се посочва още в позицията.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48. По първоначални данни в инцидентите са участвали общо около 50 леки и тежкотоварни автомобили.