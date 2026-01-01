Започва вторият етап на традиционната акция „Зима“, който ще продължи до 20 ноември под мотото „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“.

В рамките на кампанията акцентът ще бъде поставен върху безопасното поведение на пешеходците и шофьорите, както и върху взаимната толерантност между всички участници в движението.

Стартира акция „Зима“: Проверяват гуми, фарове и шофьори в цялата страна

Полицейските служители ще следят за нарушения, които създават предпоставки за пътни инциденти. Особено внимание ще се обръща на неправилното пресичане и използването на мобилни устройства от пешеходците по време на пресичане.