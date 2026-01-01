Бюджетната комисия одобри на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерския съвет, който предвижда поетапна актуализация на базисните данъчни стойности, използвани при определяне на данъчната оценка за недвижимите имоти в три поредни години. „За“ гласуваха 13 депутати., „против“ нямаше, с „въздържал се“ гласуваха 8.

Предвижда се през 2027 г. актуализацията да бъде с 30 на сто, а през 2028 и 2029 г. - с по 35 на сто. Ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Определената данъчна оценка, изготвена по новия ред, няма да се прилага за целите на определяне на таксата за битови отпадъци. Предвижда се удължаване на срока за връчване на съобщения за определяне на данъка върху недвижимите имоти, както и на срока за ползване на отстъпката за предплатилите за цялата 2027 г. Ефектът от мярката върху общинските бюджети е в размер на 73,4 милиона евро за 2027 г., 172,1 милиона евро за 2028 г. и 270,7 милиона евро за 2029 г., посочи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, която представи законопроекта.

Във връзка с получено становище от страна на ЕК се отменят текстове, свързани с облагане с патентен данък на доходите на юридическите лица от дейност като заведения за хранене и развлечения, тъй като мярката е определена като държавна помощ.

С проекта се предлага и актуализиране на размерите на глобите и мущаствените санкции, предвидени в закона, част от които не са актуализирани от 2007 г.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева посочи, че НСОРБ изцяло подкрепя заложената актуализация на данъчните оценки в тригодишен период, както и актуализирането на глобите и имуществените санкции, отбелязвайки, че те отдавна са загубили своя възпиращ ефект. От сдружението изразиха съображение относно текста, касаещ такса битови отпадъци. Разбираме, че е необходим от гледна точка на предотвратяване на шоковото увеличаване на такса битови отпадъци, което би се случило с тридесетпроцентното увеличение на данъчните оценки, но в предложения от Министерството на финансите текст не се урежда тригодишен преходен период, а ни се дава възможност в рамките на следващите три години все пак да използваме данъчната оценка, посочи Георгиева. За нас липсва текстът, който ни дава абсолютна правна яснота, че можем да използваме и данъчната оценка, добави тя.

Комисията по бюджет и финанси не подкрепи законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Димитър Найденов (“Демократична България“) и група народни представители, предвиждащ отпадане на декларацията по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година по Закона за местните данъци и такси с цел намаляване на административната тежест. Лицата, предлагащи нощувки, са задължени да я подават до 31 януари всяка година. Вносителите посочват, че тази декларация само повтаря информация, която бизнесът вече задължително е въвел по електронен път в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и е достъпна за общинската администрация по служебен ред.

Законопроектът не засяга размера на данъка, правата на туристите или правото на ЕС, това е едно облекчение за малкия бизнес, посочи Мартин Димитров (“Демократична България“), който представи законопроекта.

Заместник-министър Людмила Петкова отбеляза, че от Министерството на финансите разбират идеята на вносителите за намаляване на административната тежест, но считат, че декларацията трябва да остане. Действително данните ги има в ЕСТИ, но основното ни притеснение е, че се лишават лицата и общинските администрации от възможността да се направят корекции, ако например месечно не са били декларирани данните коректно, обясни тя.

От НСОРБ също се обявиха против отпадането на тази годишна декларация, като Силвия Георгиева посочи, че тя не е ненужно повторение, а има и самостоятелна контролна функция за общините. Отпадането й би било оправдано само ако системата ЕСТИ предоставя равностойна или по-висока степен на надеждност и доказуемост, което в момента не се случва. Нещо повече, в момента системата ЕСТИ не работи, тя отдавна е извън поддръжка, каза още тя. Георгиева обясни, че фирмата, която е наета от Министерството на туризма, я поддържа на добра воля и в момента туристическият данък не се прехвърля към общините, тъй като системата не работи.

На общините е съобщено, че е възложено на „Информационно обслужване“ да създаде нов национален туристически регистър, но регионалните подразделения на „Информационно обслужване“ не знаят това и особено общините, където има голям брой хотели в момента изпитват големи затруднения, така че не бихме могли да се позовем на тази информационна система за достоверност на данните и смятаме, че тази декларация трябва да остане, посочи Георгиева. Тя каза още, че в становището си по законопроекта от НСОРБ са предложили логичен и ясен законов ред кога декларацията би могла да отпадне.