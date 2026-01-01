11 души загинаха и 51 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, които станаха рано сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

БТА

През последните над 20 години са регистрирани верижни катастрофи с жертви и десетки пострадали на автомагистрала „Тракия“, сочи справка на отдел „Справочна“ на Българската телеграфна агенция (БТА), обхващаща периода от 2003 до 2026 г.

Сред най-тежките инциденти до днес са катастрофа през 2018 г., при която загиват петима души, както и две верижни катастрофи през 2017 г., в които участват общо 40 превозни средства и са ранени 24 души. Причините за произшествията са гъста мъгла, заледени пътни участъци, несъобразена скорост и неспазване на дистанция.

Катастрофа с невиждани мащаби на АМ „Тракия“: 86 коли и камиони, 11 жертви и 51 ранени, армията на помощ

На 26 януари 2003 г. двама души загиват при верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, на 20 километра от София. Инцидентът става около 19:20 часа на заледен участък от пътя, където се сблъскват пет автомобила. Ранените са откарани в „Пирогов“ с различни наранявания. При огледа на мястото дежурната полицейска група установява, че в пропастта под виадукта са загинали мъж и жена, пътували в една от колите. Предполага се, че след удара двамата са излезли от автомобила и при опит да се спасят от връхлитащите ги коли са прескочили парапета на магистралата и са паднали в пропастта.

На 5 юли 2017 г. две тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ блокират движението в двете посоки. Причината е гъста мъгла, както и тлеещо бунище близо до Ихтиман, което допълнително намалява видимостта. Сигналът за първата катастрофа, на 47-и километър в посока Пловдив, близо до Ихтиман, е подаден в 6:36 ч. в Центъра за спешна медицинска помощ в София чрез телефон 112. В 06:52 ч. постъпва информация за нова верижна катастрофа в обратната посока към София. В двата инцидента участват общо 40 моторни превозни средства – леки автомобили, микробуси, тир и автобус, някои от които са смачкани до неузнаваемост. На мястото пристигат 14 линейки, а пострадалите са откарани в шест столични болници. Ранени са 24 души, няма загинали.

На 22 декември 2018 г. петима души загиват при тежка верижна катастрофа в района на Пазарджик. Инцидентът става около 07:00 ч. на надлеза между селата Звъничево и Братаница, където се сблъскват три микробуса и два автомобила. Най-вероятната причина за произшествието е гъстата мъгла в района и заледен участък от пътя.

На 26 май 2022 г. три автомобила изгарят напълно при верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Пловдив, при 114-и километър в посока Бургас. Инцидентът става малко след 16:00 ч., а в 16:25 ч. към мястото са изпратени два пожарни екипа от Стамболийски. Бързата намеса на пожарникарите предотвратява разпространението на огъня към други автомобили, спрели след произшествието. Няма пострадали. По първоначални данни причината за сблъсъка е неспазване на дистанция.

На 3 юли 2023 г. четирима души са ранени при верижна катастрофа между товарен автомобил и три леки коли на 66-и километър на автомагистрала „Тракия“. Сигналът за произшествието е подаден около 9:00 ч. В участъка се извършват ремонтни дейности и движението се осъществява в една лента. При престрояването на товарния автомобил и намаляването на скоростта в него последователно се удрят три леки автомобила.

На 17 август 2023 г. един човек е ранен при верижна катастрофа между четири автомобила в района на 87-и километър на автомагистрала „Тракия“, близо до Пазарджик, в платното за София. Инцидентът става малко преди ремонтиран участък от магистралата, където движението е ограничено в една лента. Вероятните причини за катастрофата са несъобразена скорост, разсейване и неспазване на дистанция.

На 3 юни 2024 г. четирима души са ранени при верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ при 43-ти километър в посока Бургас. В произшествието участват четири леки автомобила и един тежкотоварен.

На 12 юли 2024 г. две жени са леко ранени при верижна катастрофа с участието на четири автомобила на автомагистрала „Тракия“, в района на 102-и километър в платното за Бургас. Пострадалите са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик.

На 29 март 2025 г. мъж и жена загиват при верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ малко след 6:00 ч. в района на 58-и километър в посока Пловдив. В произшествието участват лек автомобил БМВ, микробус „Форд Транзит“ и товарен автомобил. Водачът на лекия автомобил се блъска в задната част на микробуса, който се завърта и се удря в движещия се пред него тир.

На 12 септември 2026 г. четири автомобила участват във верижна катастрофа на 57-и километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. При инцидента няма тежко пострадали.