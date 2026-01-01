Брокерът Велизар Първанов и бившата гимнастичка Константинели Милчалиева напуснаха приключението “Игри на волята”. Велизар претърпя поражение в капитанския сблъсък срещу танцьора Боян от Ураганите, а Константинели бе победена от актьора Йордан в битка за оставане във Вишката.

Въпреки седмиците на лишения на Изолатора, лидерът на Канарите Велизар натрупа ценна преднина, която обаче загуби при последната мишена на изпитанието. Така Боян стигна първи до “Пъзела на Императора” и се добра до победата и спасението. Танцьорът получи награда от 50 златни гроша, знамето на противника и правото да изпрати в Изолатора един от Ураганите, който ще се превърне и в следващия капитан на Зеленото племе.

Последвалият двубой за оставане в надпреварата между Йордан и Константинели изпита силата и издръжливостта на двамата воини. По-добрият мерник и разпределение на силите позволи на актьора да триумфира.

Елиминираната Константинели взе участие в следващия епизод на дигиталната поредица “Домът на волята”. Зрителите ще могат да разберат любопитни факти за върховете и трудностите ѝ в професионалния спорт, за участието в различните коалиции, както и кои са най-любимите и интересни хора в нейния живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA на Арената в Дивия север предстои следващата зрелищна битка за неприкосновеност, а един от Ураганите ще трябва да се присъедини към Канарите преди решаващите етапи в “Игри на волята”.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.