Директорът на 119. СУ в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов може да поиска временно спиране на присъствените занятия, ако отоплението в училището не бъде възстановено. Училището е без парно четвърти ден, а от вчера е и без ток. Това написа Стаматов във Facebook.

„Днес очаквахме топлоподаването да бъде възстановено. Но „Топлофикация“ отново се извини и ни остави с перспективата за още два дни без отопление“, посочи директорът.

По думите му родителите са гневни и притеснени за здравето на децата си и за условията, в които учат. Гневът им обаче е насочен към ръководството на училището. „Ние сме най-близо. Ние сме тези, които трябва да дават отговори, да търсят решения и да поемат отговорност“, пише Стаматов.

„Този път няма как да се справим сами“

Директорът подчертава, че училището не може да реши проблема само. „Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля“, пише той.

Стаматов настоява за „реална, навременна и категорична подкрепа“ от Министерството на образованието и науката, от Столичната община и от „Топлофикация София“, която според него трябва да направи всичко възможно да ускори възстановяването на отоплението.

„Има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни. И съм съвсем близо до решението да настоявам за временно преустановяване на присъствените учебни занятия, докато не бъдат възстановени нормалните условия за обучение“, заяви директорът. „Не защото не искаме да работим. Напротив! Защото искаме децата да бъдат в училище, но в нормална, безопасна и човешка среда.“

„Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!“, завършва Стаматов.