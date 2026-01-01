„Това е недопустимо!“ — социалните мрежи избухнаха след дебюта на риалити звездата с най-емблематичното бельо на марката. Феновете се питат защо то не беше поверено на някоя от утвърдените манекенки на Victoria’s Secret.

Модното шоу на Victoria’s Secret през 2026 г. се превърна в повод за ожесточени спорове, след като Кайли Дженър изненадващо се появи на подиума с емблематичния Fantasy Bra — сутиен, чиято стойност се оценява на 50 милиона долара. Решението на марката предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи, а някои зрители дори призоваха шоуто да бъде бойкотирано.

Риалити звездата и предприемачка дебютира на подиума на спектакъла, проведен в Кълвър Сити, Калифорния, облечена в едно от най-разпознаваемите творения в историята на Victoria’s Secret. Вместо възхищение обаче появата ѝ предизвика остри реакции и въпроси дали именно тя е най-подходящият избор за тази престижна чест.

Fantasy Bra е украсен с жълт диамант на стойност 22 милиона долара и още 4410 естествени диаманта. Носенето му традиционно се възприема като едно от най-големите признания за модел, свързан с марката. Сутиенът се завърна на подиума за първи път от 2018 г., а Кайли Дженър стана първата жена извън редиците на емблематичните „ангели“ на Victoria’s Secret, която го представя.

Именно това решение обаче се оказа ябълката на раздора.

„Това е НЕПРИЕМЛИВО!“, възмути се потребител в X. Друг коментира, че марката е загубила творческата си идентичност: „Victoria’s Secret наистина е останала без идеи. Най-скъпият, но същевременно най-обикновеният избор. А фактът, че са избрали Кардашиян-Дженър, го обезценява още повече.“

„Защо, по дяволите, са дали Fantasy Bra на Кайли Дженър?“, попита друг потребител.

„Кайли Дженър получи Fantasy Bra… Отменете това незабавно!“, написа възмутен фен, а друг призна: „Обичам Кайли, но появата ѝ с Fantasy Bra беше огромно разочарование.“

Недоволството бързо прерасна в спор за това кой всъщност заслужава да носи легендарното бельо. Част от феновете смятат, че тази чест е трябвало да бъде поверена на някоя от утвърдените манекенки, които години наред са изграждали образа на Victoria’s Secret.

„Да дадете Fantasy Bra на Кайли Дженър вместо на някоя от легендарните манекенки на марката?“, възмути се зрител. Друг се пошегува с отсъствието на сестра ѝ Кендъл Дженър: „Кендъл не се отзова, затова е трябвало да се обадят на Кайли.“

Не липсваха и спекулации за причините зад избора на риалити звездата. „Сигурно е платила, за да носи Fantasy Bra, защото в какъв свят би била избрана за това през 2026 г.?“, написа потребител в социалните мрежи. Това обаче е предположение на коментатор, а не потвърден факт.

„Шоуто на Victoria’s Secret беше толкова разочароващо тази година. Става ми жал за моделите, които са с марката от толкова дълго време, а накрая трябва да гледат как Кайли Дженър получава Fantasy Bra“, гласи друга реакция.

Критиките не се ограничиха само до избора на Дженър. Някои зрители определиха цялата продукция като хаотична, посочвайки осветлението, работата на операторите и прекомерния акцент върху музикалните изпълнения за сметка на самите модели.

„Какъв шамар в лицето на истинските модели на Victoria’s Secret е да дадат Fantasy Bra на Кайли Дженър“, написа друг фен.

Особено разочаровани изглеждат почитателите, които са очаквали сутиенът да бъде поверен на някоя от легендите на подиума. В предварителните дискусии сред възможните имена се споменаваха Барбара Палвин, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Джиджи Хадид. Вместо това изборът падна върху Дженър — решение, което предизвика повече спорове, отколкото възторг сред част от публиката.

„Обичам Кайли, но Victoria’s Secret лично ме засегна, като ѝ даде най-скъпия Fantasy Bra в историята. Това е НЕДОПУСТИМО!“, гласи още един коментар.

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Сред звездите, носили емблематичния сутиен през годините, са Жизел Бюндхен, Хайди Клум, Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Тайра Банкс и Кандис Суанепул. Именно тази история придава на Fantasy Bra особен статут и обяснява защо изборът на Дженър предизвика толкова бурна реакция.

Как изглеждаше Кайли Дженър на подиума?

За специалната си поява Дженър заложи на провокативна визия, съчетаваща Fantasy Bra с прозрачна минипола, сребристи бикини, прозрачни обувки на висок ток и ефектни бели ангелски крила.

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От първия ред я подкрепяха приятелят ѝ Тимъти Шаламе и майка ѝ Крис Дженър. След шоуто Кайли сподели в Instagram Stories кадри от участието си, включително близък план на деколтето си, към който добави надписа „Най-добрият ден досега“. Тя публикува и снимка от подготовката си зад кулисите, на която позира с емблематичния розов халат на марката.

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Докато част от феновете критикуваха избора на Victoria’s Secret, от компанията защитиха решението си.

Защо Victoria’s Secret избра именно Кайли?

Главният творчески директор на марката Адам Селман обясни пред Vogue, че Дженър има влияние, което надхвърля границите на модата и телевизията.

„Кайли наистина излиза извън рамките на модата, културата и телевизията. Тя не се вписва само в една категория“, посочи той.

По думите му концепцията на шоуто е била изградена около огромния интерес на феновете и желанието им да видят нещо неочаквано.

„Голямата идея беше феновете да бъдат в центъра на всичко. Мисля, че това е интересна комбинация — даваме им това, което искат, с този невероятен Fantasy Bra, но го поверяваме на неочаквана звезда с огромна аудитория и сериозно културно влияние“, обясни Селман.

Той определи решението като възможност марката да отпразнува наследството си по различен начин и да изненада публиката.

Дизайнерът Джейкъб Арабо, който разказа пред Vogue за изработката на сутиена, разкри, че той е създаден от злато и диаманти, без използването на плат.

„Постигането на правилната форма и гарантирането, че сутиенът ще се движи естествено с тялото, не беше никак лесно“, обясни той.

Завръщане на големите имена

Шоуто на Victoria’s Secret се завърна в Лос Анджелис за първи път от 19 години и събра редица популярни модели. Сред тях бяха сестрите Джиджи и Бела Хадид, Адриана Лима, Елза Хоск, Барбара Палвин, Кандис Суанепул, Алесандра Амброзио, Витория Черети, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Ирина Шейк и Ашли Греъм.

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Музикалната програма включваше изпълнения на Меган Тий Сталиън, Катси, Меган Морони и Тейт Макрей.

Сред акцентите на събитието беше и представянето на новата колекция на Victoria’s Secret, както и появата на Соланж Омон, открита чрез поредицата на марката в YouTube „Ангели сред нас“.

Въпреки звездния състав и амбициозната продукция обаче, именно Кайли Дженър и Fantasy Bra се оказаха в центъра на най-разгорещения спор. За едни изборът е смел ход, който привлича нова публика към марката. За други той е пренебрежение към моделите, превърнали Victoria’s Secret в световен феномен.