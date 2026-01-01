Супермоделът се появи изненадващо на грандиозното шоу в Калифорния и впечатли публиката с ефектни ангелски крила и дръзки тоалети. Сестра ѝ Джиджи Хадид също привлече вниманието с блестяща визия.

Бела Хадид прикова всички погледи с две впечатляващи визии по време на модното ревю на Victoria’s Secret 2026, което се проведе в неделя в Sony Pictures Studios в Кълвър Сити, Калифорния.

30-годишният супермодел се появи на подиума с два различни тоалета, които съчетаха блясък, провокация и характерния за бранда ефектен стил.

Бела откри дефилето с многоцветен сутиен, украсен с блестящи орнаменти, и прозрачна зелена минипола. Визията бе допълнена от впечатляващи крила, декорирани с цветя. Косата ѝ бе пусната свободно, с път по средата, а цялостната ѝ визия подчертаваше бляскавата атмосфера на шоуто.

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Във втората си поява моделът заложи на ефирна бяла рокля с високо деколте, под която се виждаха бял сутиен и бельо. Акцентът отново бяха крилата — масивни, в бяло, със сребристи детайли, които придаваха на тоалета впечатляващо ангелско излъчване.

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Участието на Бела не бе обявено предварително, което направи появата ѝ още по-изненадваща за почитателите на модното шоу. Тя се завърна на подиума на Victoria’s Secret след участията си през 2016, 2017, 2018, 2024 и 2025 г.

Джиджи Хадид също блесна на подиума

След Бела на сцената се появи и по-голямата ѝ сестра Джиджи Хадид, която впечатли с металически сребрист топ, бельо в синьо и розово и ефектни сребърни крила с ресни.

Двете сестри отново доказаха защо са сред най-разпознаваемите лица в света на модата, а появите им предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи.

„БЕЛА ХАДИД, ТИ СИ МОМЕНТЪТ!“, написа един от феновете.

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Друг почитател призна, че се разчувствал, защото моделът „толкова много заслужава това внимание“.

„Когато видях Бела, знаех, че този сегмент ще бъде невероятен!“, коментира друг потребител.

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Особено оживени реакции предизвика и поредицата от появи на някои от най-големите имена в модния бранш. „Откриването с Бела Хадид, последвано от Анок Яй, Адриана Лима и Кандис Суанепул, може би току-що ни доближи до световния мир“, пошегува се фен в социалните мрежи.

Бела Хадид отговори на спекулациите след шоуто през 2025 г.

Завръщането на Бела на подиума идва година след участието ѝ в ревюто през 2025 г., когато някои фенове предположиха, че моделът изпитва затруднения с балансирането на тежките крила.

Тогава тя се възстановяваше след поредни здравословни предизвикателства, свързани с продължителната ѝ борба с лаймската болест.

Впоследствие Бела коментира спекулациите в социалните мрежи, като обърна внимание на физическото усилие, необходимо за носенето на впечатляващите аксесоари.

„Добре, няма да се преструваме, че тези крила не тежаха 22 килограма, но колко красиви бяха!“, написа тя.

С поредната си поява на подиума Бела Хадид отново привлече вниманието на модните почитатели, а ефектните ѝ визии се превърнаха сред най-коментираните моменти от шоуто.