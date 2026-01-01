Правителството одобри проект за промени в Закона за автомобилните превози, с които се въвеждат изисквания от европейското законодателство. Сред основните промени е разширяването на обхвата на лицензирането за товарни превози.

Предвижда се на лицензиране да подлежат превозвачите, които извършват товарни превози с моторни превозни средства с допустима максимална маса над 2,5 тона. В момента изискването важи за превозни средства с маса над 3,5 тона.

Нови правила за превозвачите

Предприятията ще могат да използват превозни средства, наети във всяка държава от Европейския съюз, а не само в страната, в която са установени.

Въвежда се и ограничение за каботажните превози. Чуждестранен превозвач няма да може да извършва каботажни превози в България със същия товарен автомобил в продължение на четири дни след приключването на предходен каботажен превоз.

Предвиждат се и изисквания, които да гарантират, че автомобилните превозвачи, установени в България, имат действително и трайно присъствие в страната и управляват транспортната си дейност оттук.

Според правителството целта е да се осигурят лоялна конкуренция и равнопоставени условия на европейския вътрешен пазар, както и да се противодейства на т.нар. дружества „пощенски кутии“.

Повече контрол върху шофьорите

Промените въвеждат и специални правила за командироването на водачи в автомобилния транспорт, свързани с административните процедури и контрола. Те са насочени към осигуряване на подходящи условия на труд и социална защита на шофьорите.

От 28 на 56 календарни дни се увеличава срокът за съхраняване на документите, в които се отчитат времето за управление, прекъсванията и почивките на водачите.

Очаква се промяната да повиши ефективността на проверките на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при установяването на действителното време за шофиране и почивка.

По-тежки мерки при манипулиране на тахографите

Манипулирането на контролните уреди, които регистрират работата на водачите, се определя като едно от най-тежките нарушения.

При такова нарушение се предвижда принудителна административна мярка – временно спиране от движение на превозното средство до отстраняването му.

Създава се и процедура за изземване на свидетелството за управление на водач, на когото е наложена принудителна административна мярка. В момента такава процедура не е уредена в Закона за автомобилните превози.