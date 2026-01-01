Близо 1 милион евро в брой са открити при операция на гръцките власти срещу предполагаем наркотрафик на остров Родос. При акцията са задържани двама души, а парите са намерени в офисите на агенция за недвижими имоти.

Разследването е започнало на 27 август с ареста на 62-годишен мъж на пристанището в Пирея, съобщи гръцката брегова охрана.

Наркотици са открити в багаж от Родос

Мъжът е получил багаж, изпратен с ферибот от Родос. При проверката полицейско куче е открило малки количества кокаин и марихуана.

Като подател на багажа е установен 45-годишен албански гражданин, който работи в местна агенция за недвижими имоти на острова.

Открили над 949 хиляди евро

При операцията по задържането му гръцките власти са претърсили помещенията на дружеството. Там са открити 949 658 евро в брой.

При задържания са намерени още 3750 евро, които също са конфискувани.

Общата сума на иззетите пари възлиза на 953 408 евро.

Разследват пране на пари и организирана престъпност

При претърсването са установени данни, които според гръцките власти сочат към предполагаем наркотрафик, пране на пари и участие в организирана престъпна дейност.

Разследването продължава, като властите изясняват произхода на голямата сума пари и ролята на задържаните в предполагаемата престъпна схема.