До края на септември ще продължат проверките на Инспекцията по труда в летните курорти, а от 1 ноември започват тези в зимните курорти. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) по повод есенните кампании за спазване на трудовото законодателство. Акцент ще бъде поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани на трети страни, заплащането на труда, работното време и отпуските и други. Ще се следи и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През есента предстои кампания на ГИТ и за спазване на трудовото законодателство и изискванията за здраве и безопасност в сектор „Грижи“.

Командировани инспектори по морето и засилен контрол

Проверките в морските курортни комплекси, започнали на 1 май, се извършват от териториалните дирекции от Бургас, Варна и Добрич, като за активния летен сезон са командировани служители и от други градове.

От началото на кампанията са извършени 724 проверки, като 93 от тях са извършени в почивните дни, съобщиха от ГИТ. Обхванати са 23 350 работещи в 720 предприятия. Констатирани са над 3240 нарушения на трудовото законодателство, от които 356 се отнасят до заплащането на труда, 441 за работното време. Установени са 109 работещи без трудов договор, 29 чужденци, работещи без достъп до пазара на труда и 17 непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда. При проверките са съставени 227 акта за установяване на административни нарушения, сочат още данните на Инспекцията по труда.

Проверки за работа на непълнолетни

От ГИТ обясниха, че ръстът на дадените разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица през годините е бил повод за национална кампания за извършване на проверки на работодатели и обекти на контрол с повишен риск от наемане на непълнолетни лица и лица без трудови договори, в т.ч. при полагане на труд извън редовното работно време на Инспекцията по труда. Изпълнението на тази кампания ще продължи и през есента, увериха от агенцията.

От началото на годината са предоставени 14 377 разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица. Има 232 отказа за наемане на младежи, защото предварително заявените условия на труд не са съобразени с особените грижи, които работодателят трябва да им осигури. При извършените проверки са констатирани 239 нарушения на трудовото законодателство във връзка с полагането на труд от непълнолетни лица. Установени са 105 случая, в които младежите са работили без разрешение от Инспекцията по труда.

Проверки и в сектора за медико-социални грижи

ГИТ информира, че през есента предстои провеждане на кампания за спазване на законовите изисквания при наемане и осъществяване на трудовите правоотношения, както и по осигуряване на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа в сектор „Грижи“ (дейностите „Медико-социални грижи с настаняване“ и „Социална работа без настаняване“). Кампанията е насочена към проверки на работодатели, посредници и обекти, предоставящи здравни, социални и домашни грижи, както и за подкрепа на информационната кампания на Европейския орган по труда (ЕОТ) в сектора, уточниха от Инспекцията по труда.

Продължава контролът при работата с химически агенти

Продължава започнатата в началото на тази година кампания за осъществяване на контрол по спазване на минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи и потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на химични агенти и канцерогени или мутагени при работа. Целта е защитата на работещите от съществуващи и потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на химични агенти и канцерогени или мутагени при работа.

Строителството и земеделието остават във фокуса

През есента контролът на Главната инспекция по труда ще бъде насочен към законосъобразното полагане на труд, справяне с недекларираната заетост и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности в страната. Във фокуса на дейността целогодишно са секторите строителство, селско стопанство, търговия, ресторантьорство и хотелиерство. Инспекторите по труда ще продължат засиления контрол в строителството заради високия обем на строително-монтажните работи, особено в големите областни центрове. Целта е намаляване на трудовия травматизъм и борба с недекларирания труд.

От началото на годината са извършени общо 31 821 проверки като 5271 от тях са в строителството. От установените 2371 работещи без трудов договор във всички икономически дейности, 983 са в строителния сектор.

Поради установения висок риск от нарушения селското стопанство е друг сектор, в който от години се упражнява засилен контрол от Инспекцията по труда, особено в периоди от годината, в които се организират кампании за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, казаха още от ГИТ.