Нови 9000 литра бутилирана питейна вода са доставени снощи в община Струмяни от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за нуждите на жителите на засегнатите от бедствието населени места. Това съобщиха от общинска администрация. Доставката е втората от по 9000 литра в рамките на няколко дни. Така общото количество питейна вода, предоставено от Държавния резерв на община Струмяни, достига 18 000 литра.

Помощта е осигурена по искане на областния управител на Благоевград заради продължаващата необходимост от питейна вода след наводнението. След решение на Министерския съвет количествата са освободени от Държавния резерв и транспортирани до общината. От Община Струмяни благодарят на държавните институции за оказаното съдействие и бързата реакция, както и на всички, които продължават да подкрепят жителите на общината.

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Координацията между държавната, областната и местната власт продължава с цел да бъде осигурена необходимата подкрепа за хората в засегнатите райони. Първите изследвания на водата не отчитат отклонения, каза кметът на Струмяни Емил Илиев. Очаква се до края на седмицата да излязат и резултатите от втората част на пробите. При отрицателни резултати използването на водата за питейни и битови нужди може да бъде разрешено в края на седмицата или най-късно в началото на следващата седмица, допълни кметът.

Около 34 семейства са засегнати от наводнението в община Струмяни, като при 13 от тях щетите са най-сериозни, съобщи кметът на община Струмяни Емил Илиев. При най-тежко засегнатите къщи всичко, което е било вътре, е извадено и изхвърлено като негодно за употреба. Отводнени са приземни етажи, а следващите дейности включват измиване и дезинфекция, посочи кметът.