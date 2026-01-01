Водоподаването в населените места в община Струмяни, засегнати от поройните дъждове на 24 август, както и в село Плоски, община Сандански, е възстановено.

Водата от водопроводната мрежа обаче все още не трябва да се използва за питейно-битови цели. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград след проверки, извършени на 5 и 7 септември.

Държавни здравни инспектори са проверили селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката. За жителите на Струмяни е осигурена водоноска с питейна вода, заредена от пункт РП – Благоевград към „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Осигурена е и бутилирана вода.

На 5 и 7 септември са взети проби от водата при изтичането от цистерната, както и от мястото, на което се пълни водоноската в Благоевград. Пробите се изследват по химични и микробиологични показатели.

В Илинденци, Микрево и Драката също е осигурена бутилирана вода. Водоподаването и в четирите населени места е възстановено, но жителите са уведомени, че водата от водопроводната мрежа не трябва да се използва за пиене, готвене и други питейно-битови нужди.

Водата в Плоски също не е годна за употреба

Водата в четири села в община Струмяни да не се използва за пиене и готвене

Проверка е извършена и в село Плоски, община Сандански. Там също е осигурена бутилирана вода, а водоподаването по мрежата, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД, е възстановено.

И в Плоски жителите са предупредени, че водата от мрежата не е годна за питейно-битови цели.

Няма данни за увеличение на чревните инфекции

Здравните инспектори са проверили и Инфекциозното отделение на „МБАЛ – Благоевград“ АД, както и филиалите на Спешна медицинска помощ в Сандански и Кресна. Целта е била да се установи дали има пациенти с оплаквания и симптоми, насочващи към остри чревни инфекции или хранителни токсикоинфекции.

Заради наводненията: Разпореден е всекидневен мониторинг на подземните водоизточници в Струмяни

Към момента няма данни за повишена заразна заболяемост, включително за увеличаване на случаите на остри чревни инфекции в община Струмяни, посочват от РЗИ – Благоевград.

Информация за състоянието на водоснабдяването е публикувана от община Струмяни, „ВиК“ ЕООД – Благоевград и РЗИ – Благоевград.

След поройните дъждове на 24 август в община Струмяни беше обявено бедствено положение. Наводненията нанесоха сериозни щети в редица населени места и на инфраструктурата в общината.