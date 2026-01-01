Път към крайбрежно имение в Малибу, щата Калифрония, собственост на актьора Николас Кейдж, рухна и пред къщата се образува голяма дупка, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Срутването предизвика изтичане на газ малко преди 6:00 ч. сутринта във вторник, което накара властите и газоразпределителната компания да се намесят. От фирмата съобщиха, че течът е овладян няколко часа по-късно, но временно са прекъснати доставките в участък от засегнатия район като предпазна мярка.

Представители на Кейдж не отговориха веднага на запитване за инцидента, отправено от Асошиейтед прес. Данните за собствеността на имението показват, че имотът е продаден през 2024 г., а предишният притежател заявил пред в. „Ню Йорк таймс“, че актьорът е купувачът.

Щетите са нанесени на имението от наводненията по крайбрежието в района на Лос Анджелис в резултат на урагана „Мари“, чиято сила намаля до тропическа буря. Въпреки че „Мари“ не достигна сушата, през миналия уикенд донесе дъжд и предизвика опасни вълни по крайбрежието на Южна Калифорния, припомня Асошиейтед прес.

Властите в Малибу забраниха достъпа до общо пет къщи по засегнатата улица, се казва в разпространено изявление.

62-годишният Никълъс Кейдж наскоро участва в сериала Spider-Noir на „Амазон". Той ще се превъплъти в образа на Джон Мадън в биографичен филм за треньора от американската Национална футболна лига, който ще излезе по-късно тази година. Актьорът е участвал в над 100 филма и спечели награда „Оскар“ за ролята си в „Да напуснеш Лас Вегас“, припомня Асошиейтед прес.