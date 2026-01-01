Стотици хиляди ученици влизат в българските училища през новата учебна година, а за родителите началото на учебните занятия ще донесе промени, които далеч надхвърлят първия учебен ден. Телефоните, изкуственият интелект, дигиталните устройства и недостигът на кадри вече са част от ежедневието в училище. Междувременно държавата отчита, че всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от I до XII клас са доставени, а всяко училище вече разполага със STEM център.

В образователната система са работили 69,5 хил. учители, включително директори и заместник-директори с преподавателска заетост. Една трета от педагогическите специалисти са на възраст 55 и повече години.

Това поставя въпроса за кадровата обезпеченост на училищата и през тази година. Националната статистика показва мащаба на системата, но ситуацията е различна в отделните населени места и училища. В едни учебни заведения свободни места за учители се запълват непосредствено преди началото на учебната година, в други недостигът е концентриран в конкретни предмети. За родителите това може да означава промени в преподавателския състав или часове със заместници.

Паралелно с кадровия проблем училищата започват годината с по-ясно очертана политика за използването на дигиталните устройства. Темата за телефоните е част от подготвяните промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като предложението предвижда учениците да не използват мобилни телефони в училище, с изключения за образователни, медицински и форсмажорни цели.

Дебатът за ограниченията идва на фона на резултатите от PISA 2025. Според представените от Министерството на образованието данни българските 15-годишни ученици прекарват средно по 2,2 часа дневно пред екраните за развлечение, докато са в училище – два пъти повече от средното за ОИСР. 42% посочват, че се разсейват в час заради дигиталните устройства. В същото време училищата с въведени забрани за мобилни телефони са се увеличили с 25%.

Телефонът обаче вече не е единствената технология, която променя начина, по който учениците учат.

Изкуственият интелект навлиза все по-видимо в училищната среда. Данните от PISA 2025, представени от МОН, показват, че 41% от учениците използват изкуствен интелект при решаването на училищни задачи.

Министерството разработи през тази година специална визия за въвеждането и използването на изкуствения интелект в българското училищно образование. В документа се поставя акцент върху балансираното и отговорно използване на технологията, като водеща остава ролята на учителя, а сред основните цели са развитието на критическото мислене и човешките умения.

Промените засягат и учебното съдържание. МОН предложи използването на изкуствен интелект да бъде интегрирано във всички учебни предмети. Предвижда се от учебната 2026/2027 г. учениците да развиват умения за работа с технологията, а в VIII клас информатиката да включва изкуствения интелект не само като инструмент, но и като обект на изучаване. За учителите са предвидени обучения за работа със и чрез ИИ.

За родителите промяната означава, че контролът върху използването на AI няма да се изчерпва с проверка дали детето е написало домашното си самостоятелно. В училищната среда постепенно се въвежда разграничение между използването на технологията като помощен инструмент и нейното използване вместо самостоятелната работа на ученика. Ролята на учителя остава ключова именно при оценяването на това дали детето е разбрало материала и може да приложи наученото.

Практиката на отделните училища ще има голямо значение. Директорите и учителите определят как се прилагат правилата в конкретната училищна среда, включително как се съхраняват телефоните, кога устройствата могат да бъдат използвани за учебни цели и как се реагира при нарушение.

При учебниците ситуацията преди началото на годината е по-спокойна. На национално съвещание на 3 септември министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев обяви, че всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от I до XII клас са доставени по места.

За учебната 2026/2027 г. МОН е публикувало и актуализираните списъци на учебниците и учебните комплекти, които могат да се използват в системата на предучилищното и училищното образование.

Новата учебна година започва и с още една промяна в средата – всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. По данни на МОН около 500 училища са приключили ремонтите си преди началото на учебните занятия.

Зад националните числа обаче остават конкретните училища, учители и деца. Именно там ще се види дали новите правила за телефоните ще намалят разсейването, дали изкуственият интелект ще се превърне в инструмент за учене, а не в заместител на ученическата работа, и доколко училищата ще успеят да осигурят постоянен преподавателски състав.

За родителите новата учебна година започва с повече правила около дигиталната среда и с необходимостта да следят не само оценките, но и начина, по който децата използват технологиите. В училище вече има повече устройства, повече достъп до AI и повече инструменти за работа. Предизвикателството е те да останат средства за обучение, а не заместител на самото учене.