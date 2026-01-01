Тараклийският район, в който живеят около 50 000 българи, е запазен като самостоятелна административно-териториална единица и е преобразуван в муниципий. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след срещата си с вицепремиера и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой.

По думите на Петрова новият статут поставя Тараклия на по-високо административно равнище.

„С това решение район Тараклия придоби правен статут, равен на този на столицата Кишинев и на втория по големина град Белци. Това показва твърдата готовност на правителството на Република Молдова наистина да отдаде заслуженото на нашата общност в страната“, подчерта тя.

Външният министър заяви, че България и Молдова са свързани преди всичко чрез хората, а отношенията между двете държави имат силна историческа и културна основа.

„Особено място в отношенията между нашите две страни заема българското национално малцинство в Република Молдова, което се намира в южната част на страната, в район Тараклия. Там имаме около 50 000 души, които са важен градивен елемент на нашите двустранни отношения и един от най-мощните стимули за развитието на сътрудничеството ни“, каза Петрова.

Тя благодари на молдовските власти за създадените благоприятни условия за реализиране на етнокултурните права на българската общност, особено в сферата на образованието.

Като най-ярък пример Петрова посочи преобразуването на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

„Това е първото самостоятелно българско висше училище извън пределите на Република България. В момента в него се обучават над 400 студенти и интересът продължава да нараства“, заяви външният министър.

Тя определи развитието като изключително положително и отново изрази благодарност към властите в Молдова.

Петрова благодари и лично на президента Мая Санду за поетия пред тогавашния президент Румен Радев и настоящия български премиер ангажимент административната реформа в Молдова да не окаже отрицателно влияние върху българското национално малцинство.

„Резултатът вече е факт. Тараклийският район беше запазен като самостоятелна административно-териториална единица и беше преобразуван в муниципий. Това означава ново, по-високо ниво“, подчерта министърът.

В началото на изявлението си Петрова приветства молдовския си колега и отбеляза, че отдавна външен министър на страната не е посещавал България.

„Вашето посещение е израз на взаимния стремеж на нашите две страни да продължат да поддържат активното си сътрудничество и да го надграждат“, обърна се тя към Попшой.

По думите ѝ през последните години отношенията между България и Молдова са навлезли в нова фаза, обусловена от стремежа на Кишинев към присъединяване към Европейския съюз.

„България последователно подкрепя европейската интеграция на Молдова. Приветстваме вашите усилия и постигнатия от вас напредък, за да продължите по своя европейски път. Молдова ясно показва, че когато са налице политическа воля и готовност за реформи, пътят към присъединяване към Европейския съюз е възможен“, заяви Петрова.

Тя подчерта, че напредъкът е факт въпреки влошената среда за сигурност и военните действия в непосредствена близост до страната.

България ще продължи да подкрепя Молдова по европейския ѝ път въз основа на собствените ѝ заслуги, увери външният министър. По думите ѝ това е била една от позициите, потвърдени и в разговора с Попшой.

„Смятаме, че Молдова трябва да има право да върви по своя път с темпото, определено от собствените ѝ реформи и напредъка при изпълнението на критериите“, посочи Петрова.

Според нея молдовското правителство е показало готовност, политическа воля и зрялост да продължи уверено по пътя към членство в ЕС.

Друг важен акцент в разговорите е била енергийната сигурност. Петрова заяви, че България подпомага укрепването на енергийната сигурност на Молдова чрез пренос на газ и принос към диверсификацията на доставките посредством Вертикалния газов коридор.

„Това е тема, по която ще продължим да работим. Радваме се, че имаме развитие и в тази посока, което дава възможности на български компании да оперират в Република Молдова. Това е предпоставка за разширяване на сътрудничеството в тази сфера“, каза тя.

Петрова подчерта, че България отдава голямо значение на позиционирането си като регионален фактор в областта на енергетиката и стабилността. Според нея Молдова може да се възползва от тази роля, а между двете страни има взаимно разбиране по въпроса.

Република Молдова е важен партньор на България и в областта на международната помощ за развитие, посочи външният министър. По думите ѝ между 2023 и 2025 г. чрез финансиране по линия на помощта за развитие и други финансови инструменти, включително Националната програма за българските исторически общности, са били реализирани над 30 проекта на обща стойност 2 млрд. евро.

Петрова определи инициативите като проекти с висока добавена стойност, чрез които България може да подпомага както Молдова, така и българската общност в страната.

„Елементите на нашето двустранно и многостранно сътрудничество са много. Радвам се да видя, че имаме разбиране и готовност да продължим работата си във всички тези посоки“, заяви тя.

Според външния министър България може едновременно да подпомага европейската интеграция на Молдова и да показва на гражданите на двете държави, че европейският път е правилният. „Това е пътят, който ще доведе до растеж и ще даде възможност за още по-голямо развитие на страната“, заключи Петрова.