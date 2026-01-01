28-метров син кит привлече погледите на варненци и гостите на града при входа на Морската градина. Гигантският модел Star е специалният акцент в съпътстващата програма на международния морски форум „Global Compass“, който се провежда във Варна.

Във времена, когато сигурността, геополитическите процеси и технологичните промени променят морския сектор, срещата между бизнеса, институциите и академичната общност е по-важна от всякога, заяви заместник-кметът на Община Варна София Колева при откриването на форума, съобщиха от Общината.

Община Варна

Тазгодишното издание е под мотото „Отвъд хоризонтите: Иновации, безопасност и отговорност в морския сектор“ и събира във Варна морски експерти, представители на корабни компании, пристанища, институции, университети и образователни организации от България и чужбина.

Сред обсъжданите теми са геополитическите предизвикателства пред корабоплаването, сигурността и устойчивостта, развитието на пристанищата и терминалите, морските технологии, дигитализацията, изкуственият интелект и киберсигурността. Специално внимание е отделено и на подготовката на следващото поколение морски специалисти.

Но истинският гигант на форума е край Морската градина - 28-метровият модел на син кит Star. Той е част от инициативата на глобалната програма Whale Guardians, която насочва вниманието към един сериозен проблем - непреднамерените сблъсъци между кораби и китове. Чрез впечатляващия модел инициативата цели да повиши информираността и да насърчи прилагането на практически мерки за предотвратяване на подобни инциденти.

Община Варна

Форумът поставя акцент и върху българските иновации в морската индустрия, отбраната, образованието и нововъзникващите технологии.

„Щастливи сме, че този форум се провежда именно във Варна - град, чиято история, икономика и развитие са неразривно свързани с морето“, посочи Колева.

Международният форум е поредното събитие, което поставя Варна в центъра на разговорите за бъдещето на морския сектор, а огромният син кит край Морската градина превръща посланието за опазване на морето в гледка, която трудно може да бъде подмината.