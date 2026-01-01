Няколко души са били ранени при експлозия във водноелектрическа централа в Южна Швейцария, съобщи местното издание „20 Minuten“, цитирано от Ройтерс.
По информация на швейцарската медия двама от пострадалите са тежко ранени.
Explosion dans une centrale hydroélectrique https://t.co/QFyPIHAGvD pic.twitter.com/GQXGYgVSti— Actualités Suisse (@SuisseSUI) September 9, 2026
Причината за експлозията все още не е установена. На този етап няма данни тя да е свързана със саботаж или друга външна намеса.
Очаква се швейцарските власти да изяснят обстоятелствата около инцидента и да установят причината за взрива.