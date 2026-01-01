„Ще имам ли достатъчно мляко?“, „Кога ще дойде кърмата?“, „Как ще разбера, че бебето се храни добре?“ – това са сред най-честите въпроси, които бъдещите майки си задават още преди раждането.

Кърменето е естествен процес, но началото може да бъде съпроводено с много притеснения и несигурност. Количеството мляко, честото сучене и болката са сред темите, които най-често предизвикват въпроси.

Кога всъщност идва кърмата?

Млякото е налице още от самото начало, но през първите дни то е различно от това, което обикновено си представяме като „обилна кърма“.

Първата храна на новороденото е коластрата – гъста, концентрирана и богата на ценни вещества. Тя се произвежда в малки количества, но това е нормално и съобразено с нуждите на новороденото. Стомахчето на бебето през първия ден е много малко и не може да поеме големи количества храна.

Обикновено между втория и петия ден след раждането количеството мляко започва да се увеличава значително.

Как да разберем дали бебето получава достатъчно мляко?

Честото или продължително сучене не означава непременно, че бебето не се храни достатъчно.

Новородените могат да сучат често и дълго, особено през първите седмици. Това е част и от процеса на регулиране на производството на мляко.

По-надеждни ориентири са мокрите памперси, изхожданията и проследяването на теглото. Педиатърът може да прецени дали бебето наддава адекватно и дали храненето протича нормално.

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Защо бебето иска да суче толкова често?

Производството на кърма работи на принципа „търсене – предлагане“. Колкото по-често и ефективно бебето суче, толкова по-силен е сигналът към организма да произвежда мляко.

Затова честото поставяне на гърда през първите седмици е нормална част от установяването на лактацията.

Ограничаването на кърменията от страх, че бебето ще „изтощи“ гърдите, може да има обратен ефект и да повлияе на производството на мляко.

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Какво означава, ако кърменето е болезнено?

Леката чувствителност на гърдите и зърната през първите дни е възможна. Силната или продължителна болка обаче не трябва да се приема като неизбежна част от кърменето.

Напукани, разранени или кървящи зърна често са знак, че бебето не се захваща добре за гърдата. Коригирането на позицията и начина на захващане може значително да намали дискомфорта.

Ако болката продължава, е важно да се потърси помощ още в началото.

А ако кърменето не се получи от първия път?

Кърменето е умение, което се учи както от майката, така и от бебето. При някои семейства началото е лесно, а при други са необходими повече време, практика и подкрепа.

Важно е майката да знае, че няма само един правилен начин. Храненето може да бъде изцяло с кърма, комбинирано или с адаптирано мляко. Решението трябва да бъде информирано и съобразено с конкретната ситуация и нуждите на майката и бебето.

При затруднения навременната подкрепа може да помогне на майката да се чувства по-уверена и да намери най-подходящия за нея и детето начин.

Най-честите въпроси имат своите отговори

В първите дни след раждането е нормално майката да има съмнения дали всичко върви както трябва. Количеството мляко, честото сучене и чувствителността на гърдите невинаги са знак за проблем.

Познаването на нормалните процеси и навременната помощ могат да направят началото на кърменето по-спокойно както за майката, така и за бебето.

Отговори на тези и още много въпроси ще могат да получат бъдещи и настоящи родители по време на безплатното събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив.

Посетителите ще могат да се включат и в томбола с атрактивни награди!

Пълната програма ще откриете ТУК .

Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

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Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , Greno , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ .

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече .



