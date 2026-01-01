Израелският премиер Бенямин Нетаняху се сблъска с остра политическа реакция във вторник заради публикация, според която президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) го е предупредил за предстояща мащабна операция на Хамас дни преди атаката от 7 октомври 2023 г.

Кабинетът на Нетаняху категорично отхвърли информацията като „абсолютна лъжа“. Опонентите на премиера обаче я определиха като поредното доказателство за това, което според тях е нарастващ списък от предупреждения, които той е пренебрегнал.

Четирима лидери на опозиционни партии – Гади Айзенкот, Нафтали Бенет, Авигдор Либерман и Яир Голан – публикуваха рядко срещано съвместно изявление, в което призоваха за „незабавно и задълбочено разследване“ на „провалите и неправилното функциониране“ на правителството на Нетаняху.

„Израелската общественост има право да знае: Какво е знаел Нетаняху, кога е знаел, защо не е предал информацията на службите за сигурност и защо не е предприел действия за защита на израелските цивилни?“, се казва в изявлението.

Бившият премиер Нафтали Бенет заяви, че информацията е достоверна. В публикация в X той определи предполагаемото пренебрегване на предупрежденията от страна на Нетаняху като „престъпна небрежност“.

Друг бивш премиер и политически съюзник на Бенет – Яир Лапид – заяви, че самият той публично е предупреждавал за възможна атака преди 7 октомври, както са направили и висши израелски служители по сигурността и представители на Египет.

„Ако Нетаняху беше изпълнил ролята си, клането щеше да бъде предотвратено“, каза Лапид.

Какво твърди публикацията?

Информацията, публикувана във вестник „Аарец“, се основава на данни от предстояща книга на израелските журналисти Шломи Елдар и Рути Ювал.

Според публикацията президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед се е обадил на Нетаняху около 10 дни преди 7 октомври. По време на 45-минутния разговор той предупредил израелския премиер, че лидерът на Хамас в Газа Яхя Синвар планира мащабна операция срещу Израел, която може да доведе до кръвопролития и да дестабилизира региона.

„Аарец“ цитира и послание, което според изданието Синвар е предал на ОАЕ и Израел чрез палестински посредник в средата на септември 2023 г. В него той предупреждавал за предстоящо „земетресение“.

Според публикацията Нетаняху е реагирал сравнително спокойно на информацията и е уверил президента на ОАЕ, че Израел е подготвен за всеки сценарий.

Във вторник вечерта Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че не коментира „медийни истории или спекулации относно разговори между правителствени лидери“. В същото време ведомството не отрече, че е имало разговор.

„Когато е необходимо, всички съответни разузнавателни данни са били и продължават да бъдат обменяни между съответните организации“, се казва в изявлението.

Израелски източник, запознат с въпроса, твърди, че кабинетът на Нетаняху се е опитал да убеди ОАЕ да отрекат публикацията на „Аарец“. Според него обаче емирствата са се съгласили единствено да направят изявление относно обмена на разузнавателна информация.

Кабинетът на Нетаняху: „Абсолютна лъжа“

Кабинетът на премиера категорично отрече информацията.

Оттам заявиха, че Нетаняху „не е разговарял с президента на Обединените арабски емирства през въпросния период и не е получил никакво предупреждение от него“.

Шломи Елдар, един от журналистите, работили по публикацията, обаче оспори това твърдение.

Елдар заяви, че разполага с документи и записи, които според него показват, че президентът на ОАЕ се е обадил на Нетаняху около седмица и половина преди 7 октомври и го е предупредил, че Яхя Синвар планира мащабна атака срещу Израел.

Отговорността за 7 октомври се превръща в предизборен въпрос

Публикацията идва в момент, когато политическите опоненти на Нетаняху се опитват да превърнат въпроса за отговорността за 7 октомври в централна тема на политическия дебат.

При най-смъртоносната атака в историята на Израел бяха убити над 1200 души, а повече от 250 бяха отвлечени и отведени в Газа.

Нетаняху вече е надживял почти всички висши ръководители на израелските служби за сигурност, които заемаха постовете си по време на атаката. След нападението министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб и ръководителите на военното разузнаване, „Мосад“ и „Шин Бет“ или подадоха оставки, или бяха уволнени, или мандатите им изтекоха.

Гади Айзенкот, който според социологическите проучвания е сред водещите опоненти на Нетаняху, заяви, че публикацията на „Аарец“ показва как премиерът е „сляпо водил Израел“ към провалите от 7 октомври.

Той отново обеща, че ако бъде избран, ще създаде държавна комисия за разследване на събитията.

Близо три години след нападението Нетаняху продължава да се противопоставя на призивите на опечалените семейства и оцелелите от 7 октомври за създаване на независима комисия, която да разследва пропуските в сигурността и разузнаването, позволили на Хамас да извърши атаката.

Вместо това Нетаняху и негови сътрудници настояват, че ръководителите на службите за сигурност не са го събудили в нощта преди нападението, въпреки разузнавателните данни, че атака на Хамас може да е неизбежна.

Нови обвинения срещу Нетаняху

Миналия месец съпругата на премиера, Сара Нетаняху, предположи, че Яир Голан – генерал-майор от резерва и лидер на лявата Демократическа партия – е знаел предварително за нападението.

Голан сам се е отправил към границата с Газа на 7 октомври, за да помага на оцелели.

В интервю за проправителствения Канал 14 Сара Нетаняху постави под въпрос как Голан е бил „вече облечен и готов“ на разсъмване, за да се отправи на юг, „докато други не са знаели нищо, включително премиерът“.

Голан поиска извинение за това, което нарече „гнусна конспиративна теория“, и заяви, че ще заведе дело за клевета. Той определи твърдението като част от опит на Нетаняху да „пренапише“ събитията от 7 октомври и да избегне отговорността.

След публикацията на „Аарец“ Голан написа в X, че обяснението на премиера „те не ме събудиха“ вече не издържа.

„Той знаеше, беше предупреден“, написа Голан, определяйки случилото се не като „грешка в преценката“, а като „съзнателно и престъпно изоставяне“.

Часове по-късно Демократическата партия засили предизборната си кампания срещу Нетаняху, като постави огромен билборд над главна магистрала в Тел Авив.

На него беше изписано: „Досието с 1200 убити – причиняване на смърт по небрежност.“