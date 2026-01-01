Одобрени са промени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените регламентират критериите за определяне на размера ѝ, както и референтните стойности, които ще се използват при изчислението.

Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори със социалните партньори. На всеки три години ще се извършва и оценка на адекватността на минималната работна заплата.

„Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно нивото на медианната заплата и нивото на издръжката на живот. Данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт. Той ще има ангажимент в срок до девет месеца от приемането на законопроекта от Народното събрание да изработи методология, по която да се изчислява издръжката на живот“, заяви социалният министър.

Каква е разликата със сегашния механизъм?

„На първо място се предвижда социалните партньори да участват в определянето на минималната работна заплата с реални преговори, на базата на четири критерия, каквито към момента няма. В националното законодателство има само един такъв критерий, който не отчита социално-икономическите условия, даващи възможност за по-справедливо определяне на минималната работна заплата както за бизнеса, така и за държавата“, обясни социалният министър.

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната заплата

Четирите критерия

Покупателна способност – ще се изчислява чрез средногодишното изменение на покупателната способност на малката потребителска кошница.

– ще се изчислява чрез средногодишното изменение на покупателната способност на малката потребителска кошница. Общо ниво на достигнатите заплати – ще се изчислява чрез националните данни за годишното изменение на медианната брутна работна заплата.

– ще се изчислява чрез националните данни за годишното изменение на медианната брутна работна заплата. Темпове на растеж на минималната работна заплата – ще се изчисляват чрез националните данни за брутната работна заплата.

– ще се изчисляват чрез националните данни за брутната работна заплата. Производителност на труда – ще се изчислява чрез показателя за годишното изменение на производителността на един зает за период от 10 години.

Министърът заяви, че по този начин се очаква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с европейските изисквания.

Конкретният размер, който по новата формула би се определил за минималната работна заплата за следващата година, е 672,80 евро при сегашен размер от 620 евро.

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„Подчертавам, че тази формула е уговорена със социалните партньори. Ние сме в бюджетна процедура. Ако се забавим, рискуваме да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е нежелателно и аз няма да го допусна“, заяви министърът.

По думите му новият механизъм е приет след сътрудничество със социалните партньори и допускане на отстъпки, за да се достигне до настоящата формула.

„Ние имаме тройно съгласие да се върви в посоката, в която е тръгнала системата, а не както досега. Ние изпълняваме ангажимент, който сме поели пред българското общество“, допълни той.