Парламентът прие на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет. Законопроектът беше подкрепен от 146 народни представители, без нито един глас „против“. 18 депутати се въздържаха – 10 от „Възраждане“, един от ГЕРБ-СДС и седем от „Продължаваме промяната“.

Предложените изменения са свързани основно с необходимостта от въвеждане и прилагане на нови изисквания на европейското законодателство, свързани с веществата, които нарушават озоновия слой, както и с флуорсъдържащите парникови газове.

Четири основни промени

В мотивите към законопроекта Министерският съвет посочва четири основни причини за промените.

На първо място се предвижда да бъдат определени органите, които ще отговарят за прилагането на изискванията на новия регламент на Европейския съюз относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Втората промяна е свързана с отмяната на два съществуващи регламента – този относно флуорсъдържащите парникови газове и регламента за изменение на европейска директива от 2019 г.

Третият акцент е необходимостта от съобразяване на българското законодателство с актуалната европейска нормативна рамка.

Предвижда се и въвеждането на по-ефективна система за контрол и санкции при нарушения на задълженията, произтичащи от европейските регламенти.

ДБ настоява за гаранции при разполагането на станциите

По време на дебатите Димитър Найденов заяви, че „Демократична България“ ще подкрепи законопроекта на първо четене.

Той обаче посочи, че между първо и второ четене формацията ще внесе предложения за допълнителни процедурни гаранции. Сред тях е и изискването станциите за измерване на качеството на въздуха да бъдат разполагани на места, където се установяват най-високи концентрации на замърсители.

Според Найденов това е важно, за да може системата за мониторинг да предоставя реална картина за качеството на въздуха и нивата на замърсяване.

Предстои и отделен законопроект за качеството на въздуха

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова уточни, че настоящият законопроект е насочен към въвеждането на определена част от европейското законодателство.

По думите ѝ предстои да бъде разработен и още един законопроект, който ще бъде свързан с новата европейска директива за качеството на въздуха.

Така промените, които депутатите разгледаха на първо четене, представляват част от по-широк процес по актуализиране на българската нормативна база в областта на опазването на околната среда и контрола върху замърсяването на въздуха.

След приемането на законопроекта на първо четене предстои депутатите да обсъдят и евентуални предложения за промени между двете четения.